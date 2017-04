L’any 1979, Teodoro Obiang arriba al poder via cop d’estat, i un amic d’Adolfo Suárez, el valencià José Luis Graullera arriba a Malabo via aèria, com a ambaixador espanyol a l’excolònia. Després de la dictadura de Francisco Macías, el país estava devastat, i Espanya, amb esperit neocolonial, volia recuperar la seva influència. Ajudant, que en diuen.

Per començar, l’estat espanyol hi va enviar uns tres cents cooperants. Alguns, eficients; d’altres, un pèl extravagants, ja que, segons les cròniques, baixaven de l’avió amb salacot, carretejant pals de golf i escopetes de caça major. En dos anys, el govern espanyol hi va enviar, també, 7.000 milions de pessetes d’ajuda i hi va instal·lar el Guinextebanc, de propietat mixta: la meitat era del govern guineà, és a dir, de la família Obiang, i l’altra meitat, del Banc Exterior d’Espanya.

Eren els anys daurats del gangsterisme tropical. L’etapa de formació d’una joventut inexperta, violenta i descarada. Entre els corruptes espanyols i la màfia d’Obiang. Guinea va entrar en fase de sinistre total. ‘Els de Mongomo es reuneixen cada tarde, s’emborratxen de whisky, mengen sargantanes, llangardaixos, cocodrils, tortugues, fumen ‘banga’ i decideixen les coses importants del país’, declarava a Intervíu un opositor.

Les estranyes morts de Carme Samaranch i d’Antonio Martínez Liste

Alguns residents espanyols com el doctor en ciències polítiques, Luis de la Rasilla, que va dirigir dos anys la UNED a Guinea, va denunciar a la premsa i al Congrés que membres de l’Ambaixada i de la Cooperació canviaven molts milions de diners al mercat negre per finançar activitats dubtoses, i que el 80% dels recursos dedicats a la cooperació s’havien gastat pagant els sous dels espanyols. També va demanar que s’investigués el sospitós assassinat de la monja catalana Carme Samaranch que, segons sembla, podria haver trencat la llei del silenci sobre la corrupció que regnava en l’espoli de l’ajut humanitari. Resultat: res no es va investigar mai, i el director de la UNED, Luis de la Rasilla, va ser destituït per pressions de l’Ambaixada i del Ministeri d’Exteriors.

Els corruptes espanyols eren legió, però també hi havia empresaris i cooperants honestos que van patir per partida doble. Sense la protecció dels seus, alguns van caure en mans del xantatge i la violència dels sicaris del dictador.Els crims i la violència eren normals. És el cas de l’armador espanyol, Antonio Martínez Liste, mort en estranyes circumstàncies l’any 1985, quan ja havia perdut la protecció dels seus socis del clan Obiang. L’empresari va ser detingut i apallissat, i va morir, després de passar quatre hores en estat semi comatós a la pista de l’aeroport de Malabo, esperant per ser embarcat en un avió cap a Espanya, ja que el Ministre de l’Interior guineà li negava l’accès a l’hospital de Malabo. També hi va haver molts casos d’estafa, xantatge i extorsió a empresaris espanyols, una pràctica que ha perdurat fins als nostres dies. Avui s’extorsiona a treballadors d’empreses espanyoles, sense que la direcció de les empreses mogui un sol dit per ajudar-los. No fos cas que hi perillessin les adjudicacions.

L’arribada de Paco Roig

L’any 1980, als despatxos del Guinextebanc els directius guineans negociaven amb la pistola damunt la taula. Després de l’empresonament de quatre dels seus directors, l’afusellament d’un cinquè, i l’acomiadament de setanta treballadors per apropiació indeguda de fons, es va descobrir un forat de 1200 milions de pessetes. Tot s’havia fos en alcohol i cotxes de luxe. El clan Obiang i els seus socis espanyols hi havien espoliat el banc, concedint crèdits per finançar negocis inexistents o surrealistes. Per exemple, la senyora Obiang va obtenir un crèdit de 8 milions de pessetes per obrir un suposat saló de bellesa. Eren crèdits sense aval, ni interessos, i, generalment, ningú es prenia la molèstia de retornar-los. Quan el Banc va plegar perquè el Banc Exterior d’Espanya, dirigit per Miguel Boyer, es va retirar, el principal deutor amb més de 1500 milions de francs CFA (uns 558 milions de pessetes de l’època), era el valencià Francisco Roig, àlies Paco, propietari de Supermercados de Guinea S.A. (Suguisa), Maderas de Guinea S.A. (Maguisa) i Agroguisa.

Paco Roig, futur president del València FC, va arribar a Guinea el 1979, de la mà del també valencià Graullera, es va fer amic d’Obiang i va aconseguir el monopoli d’importació d’aliments. ‘L’illa és meva’, diuen que advertia als seus competidors. No pagava impostos. El marge de benefici era molt elevat i, a més, no retornava els crèdits. Era una estafa multimilionària perfecta. Es repartia els beneficis amb l’Obiang, que, fins i tot, li va concedir arbitràriament la gestió de l’Hotel Bahia, que , segons ‘Tiempo’ (nº17, 1983) , havia estat requisat a un empresari espanyol. La gestió de l’establiment, diuen, era expeditiva: si un guineà poderós tenia una necessitat sobtada d’una habitació, l’inquilí podia ser expulsat del llit per la força. I si gosava anar a comissaria a denunciar els fets, rebia una altra pallissa.

Sobre els Supermercats guineans de Paco Roig, el periodista Juan María Calvo, aleshores delegat de l’agència EFE, va escriure a ‘Guinea Ecuatorial: la ocasión perdida’ (Asodegue) que el xarcuter valencià venia productes espanyols de dubtosa qualitat: ‘El mercat és tan ampli que li compensa portar productes etiquetats amb el seu cognom, com una mortadel·la que es va fer famosa, ja que gairebé sempre estava florida, o unes hamburgueses congelades que els espanyols només utilitzaven per alimentar els seus gossos. A canvi, es va convertir en el principal exportador de la fusta guineana i un gran productor i exportador de cacau. Mortadel·la per caoba.’

Els mètodes comercials de Paco Roig van ser objecte de molts comentaris per part de cooperants i periodistes. Gonzalo Lara, a ‘Actual’ (nº 67, 1983), escrivia: ‘En un país enfonsat en la misèria era un luxe i un espectacle veure com tones senceres d’aliments que Roig portava a Guinea (i que mai no podria col·locar a Espanya) havien de llençar-se pels barrancs del pont Kope. Roig cobrava els crèdits i declarava productes que mai no es posaven a la venda, però, a més a més, tenia l’exclusiva del mercat de l’alimentació amb Guinea’.

