La primer ministra britànica Theresa May ha convocat per sorpresa eleccions al parlament pel dia vuit de juny. Quines són les possibles conseqüències d’aquesta convocatòria?

-Es podria aturar el Brexit? Legalment això no es pot fer una volta invocat l’article 50 dels tractats de la Unió Europea. Com que el Regne Unit ja l’ha invocat el Brexit no es pot aturar. Ara bé, políticament és indiscutible que segons quin parlament acabe sent escollit la Unió Europea podria interpretar que el poble de les quatre nacions està desautoritzant el Brexit. De la mateixa manera una victòria molt rotunda de Theresa May i els conservadors li donaria a aquesta una gran força negociadora a Brussel·les.

-Els partits es presentaran reclamant l’aturada del Brexit? En les primeres reaccions a la convocatòria electoral ningú no ha posat aquest tema sobre la taula perquè legalment ja no és possible. Ara bé en les reaccions a les xarxes socials de molta gent hi ha aquest interès de convertir les eleccions en un vot contra la decisió presa en referèndum.

-Qui defensaria el Brexit en aquestes eleccions? El més xocant de tot el que va passar amb el Brexit és que el parlament ha de gestionar una decisió que pràcticament ningú no volia. Els grans defensors del Brexit són l’UKIP, un partidet irrellevant. Conservadors, laboristes, liberals, nacionalistes escocesos, gal·lesos i irlandesos, tots estaven contra el Brexit. Ara, però, com que no es pot fer marxa enrere el debat serà més sobre quin tipus de Brexit es vol que no pas sobre el Brexit mateix.

-Que busca, doncs, Theresa May amb aquesta convocatòria? Reforçar el seu liderat i la seua manera d’entendre el Brexit. Ella va substituir el primer ministre precisament degut a la derrota en el referèndum. Ara intentarà consolidar la seua figura guanyant les eleccions i d’aquesta manera legitimar la seua direcció sobre el procés d’eixida del Regne Unit de la Unió Europea.

-Qui diuen les enquestes que guanyarà? Les enquestes afirmen que el Partit Conservador de la primera ministra May guanyaria clarament. De tota manera ara, després de la convocatòria, tenen poc valor perquè eren enquestes en abstracte que no tenien res a veure amb una convocatòria immediata d’eleccions. Amb tot el favorit és el Partit Conservador.

-Què passarà amb el referèndum escocès? L’SNP ha reaccionat ràpid dient que aquestes eleccions són una gran oportunitat pel poble d’Escòcia. La veritat és que els seus resultats anteriors van ser tan extraordinaris que sembla molt difícil poder-ho superar. Però l’SNP pot intentar convertir el vot en les eleccions en un vot a favor del referèndum i del manteniment en la UE.

