Associacions i entitats del sector audiovisual català han presentat el manifest ‘Més TV3’ per reclamar més inversió i la revisió del model de televisió pública de Catalunya. Els signants alerten del ‘punt límit’ a què ha arribat TV3 a conseqüència de la reducció d’ingressos públics i publicitaris. La televisió i el conjunt del sector, diuen, s’arrisquen a esdevenir ‘irrellevants’ si no hi ha una inversió pública urgent orientada als continguts. El crit d’alerta del sector (representat pels productors de PROA i PAC, els actors i directors de l’AADPC, l’Acadèmia del Cinema Català, el Clúster Audiovisual de Catalunya i els guionistes vinculats al GAC, entre més ) recorda que TV3 és ‘motor i pedra angular’ de l’audiovisual català i sol·licita un pla estratègic de futur i un nou model de gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

‘TV3 ha arribat a un punt límit on seguir resistint és ja totalment impossible. No està en condicions de seguir mantenint la seva oferta. I molt menys, seguir sent competitiva’, diu el manifest. Representants de les entitats i associacions implicades en la difusió d’aquest text n’han fet la presentació pública a la seu social de l’SGAE a Barcelona. L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l’Acadèmia del Cinema Català, l’Associació de la Indústria del Curtmetratge (AIC), CIMA Catalunya (Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals), el Clúster de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Directors i Directores de Cinema de Catalunya, el Comitè d’Empresa de TVC, Guionistes Associats de Catalunya (GAC), Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), Productors Audiovisuals Federats (PROA) i la Unión de Cineastas en són les entitats i associacions professionals impulsores.

El manifest conclou que, sense una intervenció urgent i ferma, TV3 passarà a ser una televisió prescindible i l’audiovisual català, ara un sector estratègic, es convertirà en un sector subsidiari i insignificant. ‘Davant d’aquesta situació d’extrema gravetat i del risc de desaparició i minimització del sector audiovisual’, els signants reclamen tres mesures concretes. D’una banda, un pla estratègic de futur i un model per a la CCMA que pugui competir amb èxit en el nou entorn i que pugui complir l’objectiu de ser el motor del sector audiovisual català. En segon lloc, un model de gestió professional a la CCMA, ‘que prioritzi la producció de continguts i que estigui deslligada dels condicionants del govern i dels partits polítics’.

Finalment, el manifest reclama urgentment al parlament i al govern més inversió orientada als continguts. L’objectiu, afegeix, és no únicament aspirar al lideratge de TV3 sinó donar resposta a les noves demandes de consum audiovisual que fa la ciutadania.

Llegiu el document a continuació:

