Europa s’ha pronunciat sobre el sistema d’intercanvi d’informació que hi ha entre els Mossos d’Esquadra i els cossos de seguretat de l’estat espanyol, un debat que ha aflorat amb força arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Ho ha fet a través del comissari d’Interior de la UE Dimitris Avramopoulos: ‘Atemptats com el de Barcelona, Turku, Londres, Estocolm o Berlín, demostren sense cap mena de dubte que un intercanvi d’informació a temps i més efectiu podria haver salvat vides’.

Aquesta reacció s’ha produït en la mateixa sessió on l’eurodiputada portuguesa Ana Gomes, ha criticat que el cos policíac català no pugui tenir accés directe a les dades de l’Europol, l’organisme europeu que gestiona els cossos policíac europeus. ‘Aquest és el problema: els obstacles polítics que existeixen als estats membres però també entre diferents estats membres’, ha dit Gomes., en unes declaracions recollides pel diari Ara.

