El govern espanyol ja ha donat per acabada formalment l’anomenada ‘Operació Diàleg’, que no ha tingut cap resultat ni cap mesura concreta. I ha esperat que el govern català tingués la via lliure cap al referèndum, amb el vist-i-plau de la CUP, per a passar a l’operació repressió. L’hostilitat ha començat: Mariano Rajoy ha anul·lat l’entrevista que tenien mig pactada pròximament amb Carles Puigdemont, i des del govern espanyol s’ha filtrat a mitjans de comunicació espanyols quines són les intencions que tenen ara que la Generalitat s’ha declarat disposada a fer el refefèndum tant sí com no, i a avançar-lo si la repressió judicial va en augment.

Segons l’agència Europa Press, citant fonts de la Moncloa, el govern de Mariano Rajoy té previst un pla amb totes les actuacions possibles per evitar que es faci un referèndum a Catalunya. Aquesta estratègia implica diversos ministeris i inclou mesures jurídiques i coercitives, com ara precintar les escoles.

L’executiu espanyol diu a l’agència que la situació actual no és la mateixa que la de novembre de 2014, perquè aleshores no podien impedir les urnes perquè que era un procés consultiu que organitzava ‘l’associacionisme català’.

Però recorden que ara es promou al parlament una ‘llei de desconnexió’ i, per tant, aquest referèndum ‘té una base jurídica il·legal’ que ‘serà objecte de recurs al el Tribunal Constitucional.’

L’inici de la coerció

Si s’incompleix la resolució del TC, el govern espanyol activarà un seguit de mesures coercitives per evitar el referèndum. Entre aquestes hi podria haver per exemple precintar els col·legis o fins i tot agafar el control de la conselleria d’Educació, per impedir que s’hi accedeixi.

Aquestes fonts de Moncloa expliquen que es tracta d’una estratègia completa que inclou diversos ministeris (Presidència, Interior i Educació, entre d’altres) i que contempla tots els procediments i diferents escenaris per actuar, ‘sempre de forma proporcionada i d’acord amb la llei.’

Sobre la possibilitat d’utilitzar l’article 155 de la constitució, el que preveu prendre el control de la Generalitat des de Madrid, el govern espanyol diu que en la resposta coercitiva que prepara ‘hi ha prevista la constitució en el seu conjunt’.

Avui mateix Mariano Rajoy ha afirmat, quan marxava del congrés després de la sessió de control d’avui, que ‘no hi haurà cap referèndum il·legal’. És més, ha criticat que hi hagi dirigents catalans que vulguin fer-lo ‘saltant-se la llei’ i que, ’a més, ho diguin públicament’

‘Mesures dràstiques’

Encara que finalment la Generalitat decideixi avançar el referèndum, des de Moncloa insisteixen que ho tenen tot previst. i que si la Generalitat no afluixa i activa el referèndum, no faran es quedaran parats i executaran ‘el seu pla per evitar-ho.’

En aquest mateix sentit, el diaria El Mundo publicava avui una informació també citant fonts de la Moncloa, que advertia que ‘no és pas tard per a prendre mesures dràstiques’. El diari cita declaracions ‘d’un membre del govern’ espanyol: ‘No van voler veure que el procès acabaria en processaments. No hi haurà referèndum’. I per a impedir-lo ‘els instruments legals són damunt la taula, i no s’hi renunciarà’.

Enmig de l’enduriment del to per part del govern espanyol, la Moncloa ha anul·lat la reunió de Rajoy amb Puigdemont. I això ha passat el mateix dia que els editorials de diversos diaris espanyols havien demanat més contundència al govern espanyol amb el procés independentista.

I en una conversa amb els periodistes al congrés, el portaveu del PP al congrés, Rafael Hernando, ha assenyalat que els dirigents independentistes ‘ja saben què els pot passar si convoquen referèndums il·legals’.

