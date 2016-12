La majoria absoluta independentista al Parlament de Catalunya perillaria si ara hi hagués eleccions, segons l’enquesta sobre context polític presentada avui pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Junts pel Sí podria perdre entre un escó i tres respecte dels 62 que té ara, i la CUP entre dos i quatre. Anant molt malament, tots dos partits tindrien 65 diputats i anant molt bé, 69. La majoria absoluta és de 68 i actualment en sumen 72. Ciutadans seria la segona força, amb 22-24 escons, menys que no els 25 que té actualment. El PSC, en canvi, guanyaria representació, i passaria de 16 diputats a 17-18; Catalunya Sí que es Pot, dels 11 actuals a 14-15; i el l PP podria tenir un diputat més dels 11 actuals.

La mostra del sondatge, fet entre el 12 i el 17 de desembre, era de 1.500 enquestats.

L’última enquesta sobre intenció de vot del CEO és del mes passat, i les dades eren semblants, tot i que no s’indicava tant retrocés de Junts pel Sí. Tanmateix, com que també s’hi apuntava un davallada de la CUP de dos e quatre diputats, la majoria absoluta independentista ja hi perillava.

