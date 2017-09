La presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha suspès el ple momentàniament per a estudiar la petició de reconsideració que havia fet el PP en relació amb l’alteració de l’ordre del dia per a votar la llei del referèndum. Forcadell ha suspès el ple al final d’una primera part molt tensa, en què PP i Ciutadans han mirat de boicotar el procediment proposat per Junts pel Sí i la CUP per a poder votar la llei. Ciutadans ho ha intentat fins i tot des de la mesa del parlament: el vice-president segon, José María Espejo-Saavedra, ha provat d’intervenir per protestar, però Forcadell li ha recordat que el seu grup parlamentari ja havia tingut l’oportunitat d’intervenir abans, durant cinc minuts, com tots els altres grups. Així i tot, Espejo-Saavedra ho considera ‘un greuge’.

La presidenta no me permite protestar como miembro de la Mesa contra este atropello. Gravísima actitud y triste degradación del Parlament. — José María Espejo (@jmespejosaav) September 6, 2017