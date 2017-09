La incapacitat i la incomoditat de l’estat espanyol a l’hora de desactivar el procés independentista des que va esclatar l’any 2012 s’explica en bona part per l’absència de violència. Des d’un punt de vista del discurs, el govern espanyol, PP, PSOE, les principals institucions de l’estat, s’havien acostumat a agafar la part pel tot, a criminalitzar una opció política com l’esquerra independentista basca i a combatre-la utilitzant fins i tot el terrorisme d’estat, i fins i tot prohibint partits polítics. L’excusa per a actuar així era ETA, utilitzar la seva violència per a justificar la repressió. Però ‘el desafío’, el ‘órdago catalán’ han estat caracteritzats per la manca de violència. El corresponsal del New York Times a , Rapahel Minder, deia aquest divendres passat a Catalunya Ràdio que el va impressionar molt el fet que en una manifestació tan impressionant com la de la Diada del 2012 a Barcelona no hi hagués ni un sol vidre trencat, cap incident, cap agressió.

I així, any rere any, sense que hi hagués l’esperada baixada del suflé. El plantejament mai no va ser: ‘com els podem convèncer que quedar-se a Espanya és la millor opció?’ Perquè la tradició política espanyola s’ha basat en la repressió i la persecució de l’independentisme, tan quan era minoritari com ara que és central políticament. Mai l’estratègia va ser la seducció. I ara tampoc. O sigui que si no hi ha violència, què podem fer perquè n’hi hagi? I la resposta és la provocació.

‘Si no hi ha violència, inventem-la’

De mostres de provocació, n’hi va haver des del primer moment, però de manera inconstant. Quan més evidents es van fer fou en moments d’alta tensió política, com els dies previs al 9-N o al 27-S. Però segurament és ara, quan el Parlament de Catalunya ha aprovat un marc legal propi, quan hi ha convocat oficialment un referèndum sobre la independència, que pren més cos l’estratègia de la provocació i de construcció d’un marc discursiu basat en la violència. Si no hi ha violència, inventem-la.

És important destacar que els exemples que exposem tot seguit sobre aquesta construcció mediàtica de la violència tenen lloc la vigília de la Diada, quan hi haurà una mobilització que s’espera que superi totes les precedents, per la voluntat de donar suport a la convocatòria del referèndum, d’una banda, i donar resposta a les accions repressives que l’estat espanyol ja duu a terme contra aquest referèndum.

‘Agredeixen gairebé el nostre reporter’

La resposta a la repressió es planteja en termes pacífics, com es va poder veure en la concentració de protesta contra l’assalt de la Guàrdia Civil al setmanari El Vallenc, a la capital de l’Alt Camp. Les imatges de càntics, paperetes, urnes i clavells són pràcticament inexistents a les portades dels diaris espanyols: la imatge icònica de la gent protestant pacíficament davan d’una policia militar escorcollant un mitjà de comunicació no interessa.

Fins i tot s’ha viralitzat un incident amb una reportera de TVE que feia una connexió en directe des de Valls. Una manifestant se li va plantar just darrere exhibint una bandera en el moment de la connexió i el càmera va córrer a empènyer-la per a fer-la fora d’alla. Tot i això, la reportera va dir que ‘sembla que gairebé agredeixen el nostre reporter’, quan aquest vídeo la desmenteix.

Durant setmanes i mesos s’ha vingut parlant de manera insistent de ‘cop d’estat’ a Catalunya des d’alguns dels principals mitjans de Madrid. La semàntica que acompanya ‘el cop’, com la violència, el ‘segrest’ (utilitzat en diverses portades l’endemà de la convocatòria de l’1-O) s’ha instal·lat en l’imaginari. Aquest era el propòsit. I la primera explicació que dóna la reportera de TVE en directe és la de l’agressió.

Però a part d’aquest incident, veiem com avui dos mitjans com La Sexta i El País no només no deploren l’escorcoll a El Vallenc sinó que posen en comú una cosa, precisament l’ús del concepte de la violència.

Ho fa el director d’informatius de La Sexta i presentador del programa ‘Al rojo vivo’, Antonio García Ferreras, quan diu que veu a venir que hi haurà violència. Deia això: ‘Jo crec, i espero equivocar-me, que a dia d’avui això acabarè en tensió al carrer, i amb violència al carrer. I això em preocupa. Sempre he vist Catalunya com un símbol de civisme i de convivència, i espero que aquest seny s’imposi a la rauxa als carrers. Però a dia d’avui em preocupa molt i crec que pot acabar amb tensió seriosa al carrer a partir del 2 d’octubre.’

I ho fa el president d’El País, Juan Luis Cebrián en aquest article titulat ‘Visca Catalunya!’, on qualifica de violència l’aprovació de la llei del referèndum i la llei de transitorietat i compara aquesta etapa política amb la del Terror que va seguir a la Revolució Francesa i la del 6 d’octubre del 1934. ‘No és només el govern de les majories, sinó també el respecte a les minories i la submissió a la llei, el que defineix el sistema. Aquest inclou les regles per a reformar-se, i si algú vol canviar-les al marge s’aboca necessàriament a exercir la violència. Violència, en definitiva, encara que en grau encara menor, va ser el que hi va haver en les últimes sessions del Parlament de Catalunya. Els atribolats dirigents de la secessió, ja gairebé constituïts virtualment en Convenció encara que ells no ho sàpiguen, haurien de recordar que aquesta etapa revolucionària va desencadenar el Terror, l’única manera de fer callar als dissidents.’

El propòsit d’aquest discurs pot ser doble: d’una banda, fer més fàcil de justificar de cara a l’opinió pública (sobretot l’espanyola) les mesures repressores que pugui emprendre a Catalunya. De fet, les intervencions de la guàrdia civil a la impremta de Constantí i a El Vallenc segueixen aquesta seqüència. I, d’una altra banda, la inculcació de la por i del temor en l’opinió pública (sobretot la catalana). La vigília de la Diada és una bona ocasió per a agitar espantalls. I així ho fa El Confidencial quan fa córrer una suposada informació segons la qual ‘centenars d’anarquistes arriben a Barcelona des d’Europa la vigília de la Diada’. Aquest article diu que es prepara ‘una agitació de carrer’ amb vista a l’1-O. I plantejant un panorama com aquest: ‘Mentre les institucions estan controlades per Junts pel Sí i la CUP, els carrers seran només controlats per la CUP, cosa que deixa el govern català en mans dels radicals, que són els que modulen la tensió ciutadana.’ I fins i tot diu: ‘El temor és que les revoltes es facin extensives en diverses ciutats simultàniament.’

…el contrapunt

El contrast amb tot plegat, com sempre, el trobem fent un cop d’ull a com ho expliquen els mitjans internacionals. I avui trobem aquest article de l’edició europea del diari Político, un dels més influents a les institucions europees, que parla de ‘l’art de les manifestacions catalanes’, que repassa el civisme, l’enginy i el caràcter multitudinari de totes les manifestacions de l’Onze de Setembre.

