‘El consell polític de la CUP després d’un procés llarg de debats interns ha emès un vot favorable a la tramitació del pressupost per deixar el camí lliure cap a la celebració d’un referèndum i a la construcció del procés constituent.’ Així ha anunciat Quim Arrufat, membre del secretariat de la CUP, el sí de la formació a aprovar el pressupost de la Generalitat d’enguany. ’És un sí condicional, no és un sí a tot’, ha avisat. I ha posat una data de caducitat a l’acord: ‘Si el setembre no hi ha referèndum, la CUP retirarà el suport al govern i farà que hi hagi noves eleccions, donarà per acabada aquesta fase del procés independentista.’

Per això Arrufat ha demanat al govern que s’afanyi: ‘Urgim el govern a tenir preparat el referèndum, a tenir-lo llest el mes de maig. No ens podem permetre un altre 9-N, quan la major part de la feina estava per fer i sense preveure què podia fer l’esatt espanyol. El referèndum unilateral exigeix de tota la preparació per part del goven, perquè pugui ser realitzat amb èxit.’

I també ha fet èmfasi en la necessitat d’activar el procés constituent: ‘Hem de continuar preaparant els instruments del procés constituent. Ha estat aturat massa temps. Ha de donar la paraula al país per definir les bases polítiques o socials de la nova república. El sí condicional de la CUP és un sí a la ruptura democràtica i a la convocatòria del referèndum sense haver de demanar permís, i un sí al procés constituent, però un no a un pressupost insuficient i on no s’han tocat privilegis. No hi ha més marge a l’autonomisme. Hem de donar la paraula a la gent perquè decideixi constituir-nos en república lliure i sobirana.’

