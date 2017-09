Una setantena d’entitats de cultura popular de Barcelona entre les quals hi ha colles geganteres, castellers, coordinadores, federacions i associacions van publicar dimecres un manifest on es posicionen davant del Referèndum i les festes de la Mercè. El text no només es limita a sonar suport a la celebració de referèndum i a lluitar per garantir les llibertats democràtiques bàsiques sinó que també recorda que les festes de la Mercè són una festa cívica, transversal i tolerant. Per això fan una crida a ‘tots els barcelonins a participar i gaudir de les festes, expressant cívica i lliurement les seves opinions’. També demanen a les autoritats municipals que garanteixin que les festes es desenvolupin amb normalitat, sobretot ‘en la preservació dels esmentats drets d’expressió, reunió i opinió’.

Però més enllà d’aquest posicionament, les colles de cultura popular que participen en les festes de la Mercè faran diversos actes reivindicatius. Aquest vespre, durant el Toc d’Inici, es farà una lectura del manifest i des de la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona el seu president, Joan Azorín, explica que han donat permís per portar estelades, cartells i domassos a totes les colles que ho vulguin. També preparen una acció durant el matí gegant, la trobada gegantera més concorreguda que es fa el dia de la Mercè: ‘Hem arribat a un acord amb l’Assemblea Nacional de Catalunya perquè els gegants llueixin a sobre la capa un domàs que diu ‘Hola democràcia’ explica Azorín.

Aquest és el text que han publicat les entitats de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional i de Patrimoni Immaterial del Consell de la Cultura de Barcelona:

Posicionament d’entitats membres de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional i de Patrimoni Immaterial del Consell de la Cultura de Barcelona davant el referèndum i les festes de la Mercè 2017.

La cultura popular és una escola de ciutadania, i com a tal, també una eina d’apoderament ciutadà. Lluny de ser un eslògan, aquesta afirmació es demostra en el funcionament intern de totes les associacions culturals catalanes. Totes les persones que en formen part hi participen activament i en igualtat de condicions. Les urnes i les votacions són habituals en la presa de decisions de les entitats. Ningú és exclòs quan desitja expressar la seva opinió, votar les resolucions proposades, o optar a càrrecs directius. La cultura popular i l’associacionisme sempre ha donat veu als col·lectius més desvalguts, liderant la lluita democràtica perquè la ciutadania sigui protagonista del seu futur.

Hereves d’aquesta tradició, les entitats sota signants, integrants de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional i de Patrimoni Immaterial del Consell de la Cultura de Barcelona, manifestem:

El suport a la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya, convocat l’1 d’octubre per la Generalitat de Catalunya.

Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, reconeixen el dret dels pobles a l’autodeterminació. Un dret que el Parlament de Catalunya, representant la sobirania popular del poble català, ha decidit exercir mitjançant l’aprovació de la Llei 19/2017 del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació. La societat catalana, emparada en aquesta convocatòria legal, legítima i radicalment democràtica, té el dret a decidir quin estatus polític desitja per Catalunya.

La lluita per garantir les llibertats democràtiques bàsiques: expressió, reunió, associació, manifestació, opinió, premsa, i participació política.

Aquestes llibertats són drets universals en qualsevol societat democràtica avançada. Prohibir-ne el lliure exercici a qualsevol grup o opció ideològica implica qüestionar el seu vigor pel conjunt de la ciutadania. Cap instància judicial pot laminar-los, restringir-los o prohibir-los.

Les Festes de la Mercè són una celebració cívica, transversal i tolerant.

Les festes són un aparador de les millors virtuts de la ciutat de Barcelona. Són moltes les entitats de cultura popular barcelonines, i també catalanes, que hi participen perquè la festa esdevingui un èxit de convivència i inclusió.

En conseqüència, per mantenir l’essència participativa i lúdica de les festes de la Mercè, els sota signants insten:

Tots els barcelonins i barcelonines a participar i gaudir de les festes de la Mercè, expressant lliurement i cívica les seves opinions si així ho desitgen.

Les autoritats municipals a vetllar perquè les festes de la Mercè es desenvolupin en plena normalitat, garantint l’actuació de la Guàrdia Urbana en la preservació dels esmentats drets d’expressió, reunió i opinió.

Entitats adherides i que són membres de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional i de Patrimoni Immaterial del Consell de la Cultura de Barcelona:

Adifolk, Agrupació Bestiari Festiu i Popular de Catalunya-Territorial Barcelonès, Agrupacio de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, Agrupament d’Esbarts Dansaires, Amadeu Carbó (a títol individual), Associació Amics del Gegant del Pi, Associació Catalana de Puntaires, Associació Cultural Joan Amades, Associació de Pessebristes de Barcelona, Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, Associació Symphocat, Can Mussons, Castellers de Barcelona, Castellers de la Sagrada Família, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de Sants, CAT – Centre Artesà Tradicionàrius, Centre Cultural Els Propis, Colla Castellera Jove de Barcelona, Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona, Colla Gegantera de Nou Barris, Comissió Cívica del Carnaval, Comissió de Seguiment del Protocol Festiu, Comissió dels Tres Tombs de Barcelona, Confederació Sardanista de Catalunya, Consell de la Cultura al Consell de Ciutat, Coordinadora Colles de Diables i Bestiari de Foc Barcelona, Coordinadora d’Entitats de Clot – Camp de l’Arpa, Coordinadora de Ball de Bastons de Barcelona, Territorial del Barcelonès, Coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, Coordinadora de Colles Castelleres de Barcelona, Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona, Coordinadora de Trabucaires de Barcelona, Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, Cor de Carxofa, Ens de l’Associacionisme Cultural Català, Esbart Català de Dansaires, Escola de Puntaires, Federació Catalana Ateneus, Federació Catalana Catifaires, Federació Catalana d’Entitats Corals, Federació Catalana d’Entitats Corals – Demarcació del Barcelonès, Federació Catalana de Pessebristes, Federació Catalana de Societats Musicals, Federació Catalana Societats Musicals, Federació Catalana Pessebristes, Federació Coordinadora d’Entitats Sardanistes de Barcelona, Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella – La Casa dels Entremesos, Federació de Cors de Clavé, Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona, Federació Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, Fundació Festa Major de Gràcia, Fundació Procat, Germandat de Sant Andreu, Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu, Griselda Karsunke Llovet (a títol individual), Institut Català d’Antropologia, Joan Azorín (a títol individual), Josep Fornés (a títol individual), Josep Maria Gol Perlasia (a títol individual), Lluís Josep Ramoneda (a títol individual), Moviment Coral Català, Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, Federació de Colles de Sant Medir, Federació de Colles de Diables i Bestiari de Foc Barcelona, Oriol Pascual (a títol individual), Toni Mañané (a títol individual), Tradillibreria, Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

