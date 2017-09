La Guàrdia Civil va assaltar ahir diverses conselleries i organismes públics en un cop d’estat contra la Generalitat per intentar aturar el referèndum del primer d’octubre. Ara mateix hi ha una desena de detinguts que han passat la nit a la caserna de la travessera de Gràcia. Entre els arrestats hi ha el secretari general de Vice-presidència, Josep Maria Jové, i el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó.

L’epicentre de l’agressió de la Guàrdia Civil va ser el departament d’Economia, en ple centre de Barcelona. Poc després de l’assalt, les entitats sobiranistes van fer una crida a la ciutadania a mobilitzar-se per a defensar les institucions. Unes 40.000 persones, en actitud cívica i pacífica, van col·lapsar la cruïlla entre la rambla de Catalunya i la Gran Via. La policia espanyola també va voler assaltar la seu de la CUP, però sense ordre judicial se’n va haver de desdir. Una multitud va omplir el carrer de Casp i va resistir a les amenaces dels agents.

A la mitjanit es va desconvocar la mobilització davant d’Economia, però fins a primera hora del matí encara hi havia agents dins de l’interior de la conselleria, així com algun manifestant al carrer. ANC i Òmnium han convocat una concentració avui al migdia davant del TSJC. Per més informació sobre els fets d’ahir llegiu ací.

7.45 – L’escriptor italià Roberto Saviano demana l’alliberament immediat dels detinguts en els assalts de la Guàrdia Civil.

7.42 – La premsa espanyola aplaudeix el cop d’estat contra la Generalitat.

7.30 – Es desmunta el cordó policíac davant de la conselleria d’Economia.

7.15 – Retiren vehicles de la Guàrdia Civil amb desperfectes després de la protesta a la rambla de Catalunya. La policia n’ha inspeccionat els baixos cercant explosius.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]