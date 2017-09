Segona jornada de la revolta. Avui les entitats sobiranistes ens han convocat al passeig de Lluís Companys, davant de l’edifici del Tribunal Superior de Justícia a migdia. Hi som puntuals i veiem com es pot muntar un escenari equipat amb tots els estris per a fer-se sentir en tan sols vint minuts. A les onze ja hi ha gent concentrada davant d’unes tanques instal·lades pels mossos d’esquadra que fan la vigilància de la mobilització. Gent gran i joves, pràcticament adolescents, comencen a entonar els clams habituals d’aquests dies. ‘És una urna; no mossega’, ‘vo-ta-rem’, ‘aquí comença la nostra independència’…

Hi ha una mena de cursa entre els més grans per ser a la primera fila d’unes tanques que tan sols serviran per a impedir que la multitud vagi a parar al carrer que separa l’edifici del passeig. La col·locació de l’escenari despista a més d’un perquè la primera fila també ha canviat de bàndol, com la por. Amb l’escala per enfilar-s’hi ja instal·lada, comencen a arribar polítics de tots els partits excepte del PP, Ciutadans i el PSC. Coscubiela tampoc no hi és. Potser ha pensat que hi aniria a la tarda. En canvi, hi podem veure una generosa representació de l’univers dels comuns i els ‘podems’ i companyia. Hi ha el diputat de Madrid Xavier Domènech, el regidor de Barcelona Jaume Asens, el secretari de la mesa del parlament Joan Josep Nuet, la diputada al parlament Jèssica Albiach, l’ex-diputat Companyon…

També hi fan cap la presidenta Carme Forcadell, els eurodiputats Ramon Tremosa i Jordi Solé, l’ex-presidenta del parlament Núria de Gispert, la diputada Titón Laïlla, el vice-president Oriol Junqueras, el secretari d’Economia Pere Aragonès, el diputat Gabriel Rufián… També, evidentment, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, d’Òmnium i de l’ANC, respectivament.

Al cap de poca estona ja no cap ni una agulla al passeig. També cal dir que hi ha uns escenaris instal·lats per a La Mercè que deixen poc espai a la gent. Els Mossos d’Esquadra reforcen la seguretat per tots els costats i acaben tallant el trànsit per deixar encabir la gent que s’acumula als laterals. Fins que no han fet aquesta operació, els cotxes anaven passant i feien sonar la botzina i brandaven estelades i domassos a favor de la democràcia, provocant els aplaudiments i la cridòria dels assistents. Tot seguit, han començat els parlaments dalt de l’escenari.

Han començat els presidents de l’ANC i d’Òmnium, exigint la llibertat dels detinguts i anunciant que no abandonarien aquell lloc fins que no ells fossin amb les seves famílies. Després ha parlat la presidenta Forcadell. Ha fet un discurs de compromís amb la democràcia i les institucions, i la cridòria dels manifestants s’ha intensificat. També ha parlat Pere Aragonès, que ahir va salvar-se d’una detenció que semblava cantada. El secretari d’Economia ha expressat el compromís del govern amb el referèndum de l’1 d’octubre i ha afirmat que votaríem. Els eurodiputats, Tremosa i Solé, han explicat l’impacte dels fets d’ahir a la premsa europea i internacional i la seva exigència que s’acabi el silenci europeu.

Joana Ortega i Irene Rigau han fet un parlament molt sentit. Ortega ha dit que ens volien enterrar, però que no sabien que som una llavor. De dignitat, de llibertat i de democràcia. Rigau ha parlat de la necessitat de mantenir el to amable i no violent de la revolta. A continuació, la torrencial Gabriela Serra ha fet ressonar el passeig amb la seva crida a construir una alternativa democràtica en una república independent.

Finalment, ha estat el torn dels comuns amb la veu cantant de Xavier Domènech, i de Podem, amb Albano-Dante Fachin. L’expectació era gran entre un públic netament independentista, que volia sentir de primera mà les reaccions d’aquest univers polític després de l’intent de cop d’estat. I ningú no podrà dir que tant Domènech com Fachin no hagin deixat a un costat els matisos i les reserves que havien mostrat fins ara respecte del referèndum i no s’hagin posat al costat de la democràcia atacada.

Tot plegat, en una primera part de concentració que continuarà a la tarda després de la desbandada per a dinar. Fins a quina hora durarà? Hi passarem la nit? Els detinguts poden passar 72 hores detinguts sense passar pel jutge en virtut de la imputació dels delictes de sedició, que a l’estat espanyol preveu penes llargues de presó. Si la cosa compta des d’ahir al matí, podrien passar a disposició del jutge dissabte al matí. La Mercè ja haurà començat i la protesta i la festa es barrejaran. Que estrany tot plegat. Sigui com sigui, joves, grans i tots els del mig semblen disposats a no abandonar les places i els carrers del país mentre quedi cap presoner polític i no s’hagi pogut votar.

