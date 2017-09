El PP, el PSOE i Ciutadans d’Aragó han deixat sense seu Units Podem per a l’assemblea de càrrecs electes que havia de debatre sobre la situació de Catalunya i oferir una via cap al referèndum pactat. La Diputació de Saragossa ha denegat el permís que havia sol·licitat Units Podem per a fer l’assemblea a la Ciudad Escolar Pignatelli de la capital aragonesa. La coalició haurà de cercar amb urgència una seu alternativa perquè l’acte està programat per a aquest cap de setmana.

La diputació esgrimeix l’argument que es tracta d’una cimera pre-referèndum, malgrat que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que hi convidaria tots els càrrecs electes indiferentment de la seva opinió sobre l’1-O.