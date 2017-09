Aquest dijous 21 de setembre es presentarà a les set del vespre el llibre ‘El País Valencià que volem’ (Edicions del 1979), obra de diversos autors, amb la participació de Vicent Partal, Francesc Viadel i Antoni Infante a l’Espai VilaWeb. Serà un acte públic obert a tothom amb unes intervencions inicials i un torn de preguntes a continuació. El llibre es podrà adquirir abans de l’acte al mateix espai situat al carrer Ferlandina, 43 baixos, de Barcelona.

El llibre es presenta ací pels editors: «Quin País Valencià tindrem en el futur? Són diversos els futuribles que podem anar desgranant per a contestar la pregunta. És complicat saber-ho, a més a més, en un món cada vegada més controlat pel capital financer. Un món que haurà de viure amb els recursos controlats i malbaratats pel mateix capital i unes formes de societat que posen en perill la pròpia vida, amb una puixant contaminació i amb un ja inevitable canvi climàtic, així com amb nous factors tecnològics com el de la robotització. És probable que ens trobem amb anys de confrontació entre aquells que aposten per incrementar el domini mundial amb un assegurat col·lapse traumàtic; amb aquells que ho facen per una sostenibilitat mundialitzada amb mitjans dirigistes o més democràtics i també, amb aquells que treballen per una sostenibilitat des d’àmbits més locals i/o regionals amb economies més autocentrades.»

«Però siga com siga i ara per ara, s’ha de començar a reflexionar, enraonar i actuar per donar solidesa a un projecte col·lectiu i transversal dels valencians i les valencianes, dels nascuts ací o dels vinguts de qualsevol indret, que ens situe en el món aportant responsabilitat, dignitat i respecte als altres. Des de la Plataforma pel Dret a Decidir, Decidim, hem volgut reunir un conjunt de professionals, que des de la teoria i la pràctica del dia a dia en els seus respectius camps de coneixement, ens aporten la seua visió sobre què és el més adient per al nostre país. És una obvietat aclarir que falten temes molt interessants que ací no es tracten… però com solen dir, no es pot assumir la magnitud de la tragèdia.»

Amb pròleg d’Auke Zeldenrust, epíleg d’Antoni Infante i il·lustracions de David Sempere, en ‘El País Valencià que volem’ participen en el projecte Enric Amer i Blanc, Josep Barberà i Sorlí, Pere Beneyto, Joan Bofarull Solé, Xavier Canales, Marc Candela, Encarna Canet, Jordi Cascales Ribera, Empar Espí i Vidal, Tomàs Fernàndez Maside, Josep Gavaldà, Vicent Grau, Sal·lus Herrero, Pau López Clavel, Carmen Melo, Xavier Mendoza i Primo, Antonio Montesinos Campos, Miquel Àngel Moret Senent, Jaume Ortiz, Vicent Partal, Sonia Rubio Romaguera, Alfons Sánchez, Joan J. Senent i Moreno, Vicent Torrent i Centelles, F. Xavier Uceda-Maza, i Francesc Viadel.

‘El País Valencià que volem’ està editat per Edicions del 1979 en la Col·lecció “Llevat”. Segons el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll, llevat significa, entre altres coses, allò que serveix de llavor o causa d’altres coses més importants.

