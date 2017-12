El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha acusat Ciuadans de fer una formació que s’ha alimentat del procés sobiranista. I per això els ha titllat de ‘revers obscur’ del full de ruta dels independentistes.

Ho ha dit en un acte de campanya a Mollet del Vallès, on ha assegurat que Cs no és en cap cas una alternativa al procés perquè cerquen la confrontació. ‘Vostè no pot recosir res’, ha etzibat Domènech a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

De fet, el cap de llista dels comuns ha assegurat que si guanya Ciutadans a les eleccions del 21-D suposaria una derrota per als catalans i una ‘victòria per a José María Aznar’. ‘No pot guanyar Cs, només blocaria encara més el futur d’aquest país’, ha insistit.

