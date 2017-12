El secretari general de la direcció espanyola de Podem, Pablo Iglesias, ha reivindicat a Tarragona ‘una alternativa entre progressistes’ com a via per desencallar la situació política a Catalunya. Creu que és més sensat optar per una tercera via que aposti per la reconciliació, el diàleg, la defensa dels drets socials i que rebutgi la unilateralitat.

Iglesias ha donat suport al candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, i ha llançat la idea d’aquesta aliança progressista cridant ERC a no fer ‘el següent pas de processisme’ i el PSC a no ‘ballar enmig del PP i Ciuadans’. Així mateix, ha acusat l’independentisme d”estafar’ la ciutadania amb projectes i terminis que no es poden complir.

Ha lamentat que els comuns hagin rebut crítiques dels dos blocs, l’independentista i el constitucionalista. S’ha preguntat quins són els plans dels independentistes per després de les eleccions.: El 22-D, què? Quina és la proposta política? Qui serà president? Quants mesos perquè entre ERC, PDECati la CUP negociïn la investidura? Quina serà la següent promesa, el següent referèndum? El següent pas del processisme? La solució és el mateix exactament que fa dos anys?’

Seguint la línia que va apuntar el número cinc dels comuns, Joan Josep Nuet, diumenge a Granollers, on va apostar per un govern amb partits independentistes i no independentistes, Iglesias ha dit: ‘No té més sentit defensar una aliança progressista? No seria més sensat un govern amb en Xavi [Domènech] que blindés l’autonomia catalana?’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]