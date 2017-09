Els batlles de la Catalunya del Nord han aprovat una moció de suport als més de 700 electes catalans investigats per la seva participació amb l’1-O. El document l’ha impulsat el Sindicat Intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana i que reuneix 129 municipis dels Pirineus Orientals. Al document, protesten el tracte infligit als batlles convocats per la justícia pel sol fet de facilitar l’organització d’eleccions.

El sindicat denuncia també ‘les derives que ens tornen a submergir dins d’una trista pàgina de la història’. En aquest sentit, afirmen que el poble català demana d’expressar-se democràticament per mitjà de les urnes l’1 d’octubre vinent i ho fa de manera pacífica amb gran civisme i molta convicció. Els promotors de la iniciativa van organitzar un acte de suport aquest divendres al Casal Jaume I de Perpinyà.

Entre els signants hi ha batlles de totes les comarques catalanes: el Rosselló, el Capcir, l’Alta Cerdanya, el Vallespir, el Conflent i la Fenolleda.

El manifest diu el següent:

«Reunit el 22 de setembre de 2017 en la comuna de Bages, el Comitè del Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana ha votat aquesta moció a l’unanimitat.

La llibertat no es negocia, és!

Avui, el SIOCCAT protesta contra el tracte infligit als 750 batlles i batllesses de Catalunya sud, convocats per la justícia pel sol fet de facilitar l’organització d’eleccions.

El SIOCCAT denuncia les derives que ens tornen a submergir dins una trista pàgina de la història.

El poble català demana a expressar-se democràticament per mitjà de les urnes el 1er d’octubre vinent ; ho fa de manera pacífica amb gran civisme i molta convicció.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental.

Mitjançant aquesta moció, el SIOCCAT vol donar el seu suport franc i massiu al conjunt dels batlles desitjosos de garantir la democràcia prop del poble català.»

