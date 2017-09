El conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha explicat sobre l’ordre als Mossos d’Esquadra de detenir els alcaldes que es neguin a acudir a declarar davant la Fiscalia per l’1-O que es buscaran ‘solucions per fer-ho d’una manera absolutament tranquil·la i correcta’.

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, Forn ha valorat, en preguntar-li si els Mossos d’Esquadra detindran alcaldes: ‘Hi ha hagut una immensa majoria, hi ha més de 700 alcaldes que han dit que aniran a declarar, en aquest supòsit ens ho estalviarem’, i ha lamentat que s’aprofiti l’1-O per fer pressió a la Policia catalana.

‘Em preocupa que es posi al centre els Mossos i qui té interès a pressionar d’aquesta manera els Mossos’, perquè segons ell, no ha agradat a determinades persones de l’Estat el paper de la Policia catalana en la gestió dels atemptats, en aparèixer com una policia d’estat.

Sobre si els Mossos estan buscant les urnes i paperetes per al referèndum, s’ha limitat a afirmar: ‘La prioritat bàsica del Govern en aquests moments és perseguir els terroristes, no és broma una alarma 4 sobre 5, ens ho hem de prendre seriosament, i això vol dir recursos humans i materials’.

Preguntat sobre la possibilitat que s’ordeni als Mossos actuar en l’acte d’obertura de campanya del referèndum, previst la tarda d’aquest dijous a Tarragona, ha valorat: ‘Espero que no passi, jo aniré a aquest acte, s’inscriu en un acte de llibertat d’expressió, crec que no ha d’haver-hi cap tipus de problema’.

