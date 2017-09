Un diputat del PP al congrés espanyol ha acusat els Mossos d’Esquadra de no haver fet res per impedir setze morts i cent ferits arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Després de dies de polèmica sobre la informació publicada per El Periódico en relació a un suposat avís de la CIA que apuntava La Rambla com a objectiu dels gihadistes, Eloy Suárez Lamata ha criticat que s’entrgui la medalla d’honor a la policia catalana. ‘És per no haver fet res per impedir setze morts i cent ferits?’, s’ha preguntat en un piulet a Twitter.

.@KRLS entregará medalla honor a los Mossos en la Diada.¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos? https://t.co/1WaBFlmFFt — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) September 1, 2017

Aquesta, però, és només l’última de les sortides de to de Súarez Lamata en relació amb el paper dels mossos en la lluita antiterrorista. En piulets anteriors ja havia defensat que els Mossos no havien fet res per evitar els atemptats. Hi assegurava, entre altres coses: ‘D’això no se’n parla, a TV3’.

Porque los Mossos no hicieron nada ? Quien asume la responsabilidad de no hacer nada ?De esto no se habla en @tv3cat.https://t.co/cFXeTAvcY3 — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) August 31, 2017

Que clase de policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados? https://t.co/mmBduZejq0 — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) September 1, 2017

Sorprenentment, però, Eloy Suárez Lamata rectificat. Després de rebre nombroses crítiques, ha publicat un altre piulet en què demanava disculpes pels seus comentaris: ‘No he estat afortunat. No hi ha més culpable en un atemptat que els terroristes’.

Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado.No hay mas culpable en un atentado que los terroristas. — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) September 1, 2017

