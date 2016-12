‘Sóc en Joan Coma. Fa poca estona que la policia m’ha detingut. Ara mateix em traslladen a Madrid contra la meva voluntat.’ Així comença el missatge que va enregistrar Joan Coma per al moment que fos detingut, que ha estat avui al matí. L’ha difós la campanya de suport al regidor de la CUP de Vic, el Moviment 3003, que ha convocat avui concentracions de suport a Coma davant els ajuntaments de tot el país.

Coma agraeix les mostres de suport que ha rebut des de fa temps, quan va ser investigat per haver instat a la sedició després d’haver donat suport a la declaració independentista del 9 de novembre de l’any passat aprovada pel parlament. ‘Em feu sentir lliure i sense por’, diu Coma. ‘Podria no declarar però de camí forçat a l’Audiència no paro de pensar que sí, que hi tenim molt a dir. El problema no el tinc jo ni nosaltres, sinó ells’. I remarca: ‘I no seran ells, sinó nosaltres, independentistes i no independentistes, els qui decidirem a les urnes el futur del nostre poble. Si cal, sense permís.’ Acaba dient: ‘Ens veiem aviat, on tot comença.’

