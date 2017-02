Les quatre capitals basques del sud celebraran aquest migdia concentracions de suport a l’ex president Artur Mas i les ex consellers Joana Ortega i Irene Rigau. Les concentracions tindran lloc al Boulevard de Sant Sebastià, a la Plaça de l’Arriaga de Bilbao, a la Verge Blanca de Vitòria i a la plaça de l’Ajuntament de Pamplona.

A les concentracions han anunciat la seva participació diversos partits polítics, entre els quals el PNB i Bildu, així com tot d’associacions. Aquesta setmana el PNB i Bildu van tirar endavant una moció de solidaritat al parlament basc que va comptar amb el vot en contra dels altres partits, excepte de Podem que es va abstenir.

