Un informe acadèmic assegura que la legislació de la Unió Europea (UE) i el dret internacional avalen el dret d’autodeterminació. També destaca que el govern té legitimitat per a aplicar la llei de transitorietat després de l’1-O en cas de victòria del sí. A més, afirma que la llei del referèndum s’ajusta als estàndards legals internacionals.

‘La legislació europea no prohibeix als pobles europeus l’exercici del dret d’autodeterminació. Ben al contrari, la legislació europea reconeix aquest dret i fins i tot l’encoratja en els tractats de la Unió mitjançant les seves disposicions i la pràctica en el llarg termini dels estats membres i les institucions de la UE’, recull l’informe, titulat ‘La legitimitat del dret de decidir de Catalunya’.

La Generalitat va encarregar l’estudi als acadèmics Nicolás Levrat (Universitat de Ginebra), Sandrina Antunes (Universitat de Minho), Guilleume Tusseau (Sciencies Po) i Paul Williams (American University). El punt de partida de l’informe és el reconeixement de Catalunya com una nació i, en conseqüència, el Principat té dret d’autodeterminació.

Així mateix, l’estudi recorda que la meitat de referèndums d’autodeterminació que s’han fet arreu del món des del 1991 (27) s’han celebrat sense acord amb l’estat matriu. Per últim, reitera que aquest dret no es restringeix només a les colònies, tal com branda l’estat espanyol, i diu que la constitució espanyola obliga el govern espanyol a acatar la legislació internacional.

