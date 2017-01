Eurodiputats de cinc estats i grups parlamentaris diferents que van anar a la conferència de Carles Puigdemont al Parlament Europeu reclamen que la UE ajudi a trobar una solució al cas català. La socialdemòcrata portuguesa Ana Gomes, els liberals Ivo Vajgl i Renate Weber, l’irlandès Matt Carthy i la letona Tatjana Zdanoka expliquen que cal cercar una solució democràtica per mitjà del diàleg.

Gomes: la UE té el deure d’ajudar

L’eurodiputada socialdemòcrata Ana Gomes considera que la Unió Europea té el deure d’ajudar a trobar una solució democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya. En declaracions a l’ACN, Gomes, diu que no té cap dubte que Catalunya és ‘un afer europeu’, encara que ‘alguns es neguin a acceptar-ho’. ‘Tenim el deure d’actuar d’acord amb els nostres principis democràtics europeus i trobar-hi una solució democràtica’, remarca.

Està convençuda que s’hi pot trobar una solució pacífica, però diu que la preocupen els casos judicials contra polítics independentistes: ‘No crec que sigui la manera apropiada de tractar-ho.’ Lamenta les tàctiques ‘repressives’ del govern espanyol i confia que ‘Europa realment encoratjarà el diàleg per resoldre la qüestió democràticament’.

Per una altra banda, Gomes diu que té molts dubtes sobre la independència de Catalunya, en un moment en què la UE ha d’encarar una situació política desastrosa. Tanmateix, explica: ‘Estic preocupada, com a europea, però no penso que la manera d’afrontar el problema sigui amagar-lo sota la catifa i fer veure que no hi és.’

Vajgl: ‘Jo decideixo a quin acte assisteixo’

Ivo Vajgl, ex-ministre d’Exteriors d’Eslovènia i eurodiputat pel grup liberal, considera que la decisió de la Generalitat d’explicar al Parlament Europeu els seus plans per al referèndum va ser ‘excel·lent’. Vajgl destaca en declaracions a l’ACN que va quedar impressionat per la conferència i especialment per l’entusiasme que la idea de la independència suscita entre els joves catalans. Explica que dóna suport ‘al diàleg democràtic’ i reclama que Catalunya i Espanya negociïn amb la ment oberta.

Vajgl, que comparteix grup parlamentari amb el PDECat, Ciutadans i UPyD, comenta que els intents de boicot de l’acte no el van afectar. ‘Jo decideixo a quin acte assisteixo i a quin no’, diu.

Carthy: ‘La UE pot tenir-hi un paper’

Matt Carthy, eurodiputat irlandès del Sinn Féin i del grup de l’Esquerra Unitària al Parlament Europeu, creu que l’estat espanyol hauria d’acceptar la reclamació catalana d’un referèndum. I adverteix que, si no ho fa, la Unió Europea hi acabarà intervenint. ‘La UE pot intervenir-hi, per dir a l’estat membre que no pot negar a una nació històrica el dret de decidir el propi futur’, ha dit a l’ACN. El diputat, que com més companys de partit va assistir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva, creu que cada vegada més gent reconeix que la petició catalana és ‘raonable’.

Admet que el va sorprendre molt la conferència sobre el referèndum català organitzada dimarts. En primer lloc, pel gran nombre de persones que hi van anar, no solament de Catalunya o de l’estat espanyol, sinó de tota la Unió Europea, persones que treballen o són representants al Parlament Europeu. I d’una altra banda, perquè els arguments que fa servir el govern català es reforcen com més va més.

Weber: ‘Estic impressionada’

L’eurodiputada romanesa Renate Weber s’ha declarat ‘impressionada per la quantitat de gent, incloent-hi un nombre bastant gran de parlamentaris’ que va assistir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a Brussel·les. ‘En set o vuit anys mai no havia vist aquesta sala tan plena’, ha dit la també ex-jutgessa del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg, en declaracions a l’ACN.

Weber també ha criticat l’intent de boicot del PP, tot i que ja ‘no és cap sorpresa’. I ha afegit: ‘No està del tot bé tenir por d’anar a escoltar una conferència per no legitimar-la, és normal anar-hi i asseure’s al voltant de la taula, dialogar i entendre el posicionament dels altres’.

Zdanoka: ‘No es pot ser selectiu’

Finalment, la letona Tatjana Zdanoka, del grup dels Verds-ALE, diu que la Unió Europea no pot ser ‘selectiva’ amb el dret a l’autodeterminació, que reconeixen les Nacions Unides. ‘Es dóna suport a la independència de Kossove, o del meu país, Letònia, quan es va separar de l’URSS, o de Croàcia, quan es va separar de Iugoslàvia, i no es fa això mateix amb els catalans, que són set milions’, lamenta.

Segons Zdanoka, la UE, si es vol preservar haurà de desensar la justícia, tant social com cultural. Això, segons ella, inclou respectar el dret d’autodeterminació ‘de totes les nacions, també la dels catalans’.

‘Només l’atenció que va aconseguir l’acte ja és molt bon senyal –diu–. Fins i tot la reacció negativa va ser una reacció, que és millor que el silenci.’ Fa referència a l’intent del PP d’evitar que els eurodiputats anessin a la conferència. ‘El silenci és la pitjor cosa que hi ha en política’, remarca.

