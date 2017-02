Eurodiputats estrangers de tots els grans grups polítics del Parlament Europeu lamenten la judicialització del procés independentista i reclamen diàleg i una solució política al govern espanyol. En declaracions a l’ACN, Csaba Sógor, romanès del Partit Popular Europeu, Ana Gomes, socialdemòcrata portuguesa, Ivan Jakovcic, liberal de Croàcia, Mark Demesmaeker, flamenc del grup conservador i reformista europeu, Ska Keller, alemanya dels Verds, i Marisa Matias, portuguesa de l’Esquerra Unitària, adverteixen que el judici pel 9-N pot ser contraproduent i demanen una solució negociada. ‘És una situació molt trista’, lamenta Sógor, del mateix grup parlamentari que el PP espanyol.

Sógor diu que els ‘problemes s’han de tractar i resoldre’. Utilitzant l’analogia d’un matrimoni, afegeix que fins i tot abans d’acabar als tribunals, les parelles acudeixen a un mediador. Aquest romanès de la minoria hongaresa diu que Europa pot ajudar-hi: ‘Europa pot donar bones solucions, no pas posant-se en un bàndol o en un altre, sinó treballant per la pau, el diàleg i la negociació.’

Sógor recorda que a Romania el País Székely també va fer un referèndum semblant per aconseguir més autonomia, però no hi va haver cap persecució judicial. La consulta del 9-N –diu– és un avís que ‘alguna cosa no funciona’. Tanmateix, dins el seu grup, no opinen tots igual. El seu líder, Manfred Weber, va indicar en unes declaracions recents que ‘Europa no pot acceptar que Catalunya actuï al marge de la constitució’.

En el segon grup de la cambra, la socialdemòcrata Ana Gomes adverteix el govern espanyol que la via judicial és contraproduent i només serveix per a encoratjar més catalans cap a la independència. ‘Crec que aquest és el seu únic efecte’, diu. Va assistir a la conferència del president català, Carles Puigdemont, al parlament i és del partit de l’actual primer ministre de Portugal, António Costa. ‘És un problema polític que s’ha de resoldre amb diàleg’, explica.

L’eurodiputat croat Ivan Jakovcic considera molt difícil de pronunciar-se sobre el judici del 9-N a l’ex-president Artur Mas, però confia que la situació acabi bé. ‘Mas és un demòcrata, va ser escollit democràticament’, recorda. I demana un diàleg ‘raonable’ entre el govern espanyol i el català.

Pel flamenc Mark Demesmaeker, de l’N-VA, que forma part del grup dels conservadors i reformistes europeus, en què també s’integren els ‘tories’ britànics, és ‘vergonyós’ polititzar la justícia. ‘Una qüestió política s’ha de resoldre políticament, democràticament, amb diàleg, i no enviant els polítics a judici perquè no te n’agrada l’opinió’, diu. Demesmaeker no entén ‘per què les institucions europees callen’ en aquesta qüestió. Creu que si la UE deixa de banda els catalans perdrà cada vegada més suport, en un moment en què necessita projectes europeistes, com el català.

En un piulet a Twitter, la seva companya de partit, Helga Stevens, va advertir que era ‘inacceptable’ que un dirigent polític ‘fos jutjat per haver actuat d’acord amb la voluntat del seu poble’. Al mateix grup parlamentari, eurodiputats britànics com el conservador Ian Duncan han expressat en diverses ocasions la necessitat de dialogar en comptes de resoldre als tribunals una qüestió política.

Al grup dels Verds, la que va ser candidata a escala europea a les últimes eleccions, l’alemanya Ska Keller, considera que els polítics han de resoldre els problemes ‘amb negociacions i acords’. En un comunicat, demana als governs espanyol i català que ‘reprenguin el diàleg per trobar una solució política’. Defensa un referèndum, creu que la votació s’hauria de fer després d’un ‘acord’ i amb el ‘total reconeixement de les institucions europees’, com va fer Escòcia el 2014. Per Keller, la UE hauria de tenir un paper per ajudar a assolir el diàleg.

La portuguesa Marisa Matias, que va ser candidata presidencial a les eleccions del seu país, diu: ‘No és correcte jutjar algú per haver posat urnes. ‘No és gaire fàcil d’entendre.’ Matias forma part del Grup de l’Esquerra Unitària, on també s’inclou Podem. ‘La gent de Catalunya només vol pronunciar-se sobre la seva autonomia. Si no hi ha una solució legal per a fer-ho, cal crear-la –afegeix–. Cal crear les condicions perquè la gent pugui votar en un referèndum i decidir si vol una Catalunya independent o no.’

