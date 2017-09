‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?’. Aquesta pregunta és la que podran respondre amb un sí, un no o un vot en blanc els electors al referèndum de l’1 d’octubre. I així es pot veure en la butlleta amb què es podrà votar i que ha estat publicada en el decret de normes complementàries per a la realització del referèndum. Tant la pregunta com les respostes són formulades en català, en castellà i en aranès.

D’una altra banda, el govern ja ha publicat l’anunci sencer en què fa una crida a participar l’1 d’octubre:

I també ha activat la web del referèndum.

