Les perles d’avui

La Diada de Sant Fèlix 2017 vista des de tots els angles. Vilafranca del Penedès s’ha convertit avui en la capital castellera del país en la celebració de la diada de Sant Fèlix. Hi han intervingut quatre colles, la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa i els amfitrions, els Castellers de Vilafranca. Vegeu les fotos d’una diada que no ha decebut ningú. Ho podeu veure ací.

Un diputat del PP difon un muntatge de l’estelada amb l’emblema d’Estat Islàmic. El vice-secretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha sorprès tothom a Twitter amb l’enèsima vinculació entre independentisme i gihadisme. Amb motiu del ple al congrés espanyol en què Mariano Rajoy havia de donar explicacions sobre la seva relació amb el cas Gürtel, Maroto ha fet un piulet en què es queixava de les crítiques de l’oposició i hi ha adjuntat una fotografia en què es podien veure una estelada i una bandera de l’autoanomenat Estat Islàmic. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

La manifestació per a un finançament millor, ajornada fins al novembre. La manifestació per reclamar un finançament millor, impulsada pels principals sindicats (CCOO i UGT) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), i que el president de la Generalitat, Ximo Puig, havia anunciat que se celebraria al voltant del 9 d’octubre, queda ajornada fins, com a mínim, el novembre. El motiu del canvi de data són les discrepàncies entre els dos grups convocants -sindicats i patronal- sobre la necessitat de la mobilització i la proximitat, en el calendari, del referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya, segons que informa la premsa valenciana. Ho podeu veure ací.

Desintoxicació: Els tres grans titulars d’El País que la llei de transitorietat ha acabat desmentint. El mes de maig el diari El País va publicar un document que assegurava que era ‘la llei de ruptura’ que negociaven Junts pel Sí i la CUP per preparar la transició cap a un estat català independent. Va difondre el contingut d’aquell document, que era un esborrany, amb grans titulars de portada i esmerçant editorials a atacar un text que no era ni oficial ni definitiu. El cas és que posava èmfasi en una colla de punts que, tres mesos més tard, s’han desmentit. Perquè la proposició de llei fundacional de la república i de transició nacional presentada aquesta setmana per les formacions independentistes contradiu allò que deia El País. Ho podeu veure ací.

La nova RTVV estrena carta d’ajust i es presenta amb la denominació ‘À Punt Mèdia’. La nova radiotelevisió valenciana ha estrenat una carta d’ajust en què es presenta així als espectadors: ‘Som À Punt Mèdia. Estem treballant per fer realitat l’espai públic valencià de comunicació.’ Ho ha anunciat la directora general de la societat, Empar Marco, a Twitter. Ho podeu veure ací.

El govern espanyol ja té a punt els recursos per a mirar d’impedir l’1-O. La vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit avui que el seu govern recorreria immediatament contra les lleis del referèndum i de transitorietat quan les forces independentistes les posessin ‘sobre la taula’, és a dir, que les tramitessin al parlament, les incloguessin en un ple, o bé les aprovessin per la via del decret. Ho podeu veure ací.

Rajoy s’espolsa la responsabilitat política de Gürtel invocant la unitat d’Espanya. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat durant la seva compareixença al congrés espanyol pel cas Gürtel que els grups de l’oposició el persegueixen amb ‘zel inquisitorial’ únicament per interessos polítics. Durant un discurs de trenta-cinc minuts en què no ha parlat del cas Gürtel, ha recordat que ja ha intervingut en cinquanta-dues ocasions al congrés en relació a aquesta trama i que actualment hi ha dues comissions parlamentàries ‘treballant sobre el mateix’. Ho podeu veure ací.

Joan Tardà, a Rajoy al congrés espanyol: ‘Uh, oh, no tinc por!’. El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha acusat Mariano Rajoy d’haver ‘corromput la veritat i el Tribunal Constitucional’. Segons ell, en el ple del congrés espanyol sobre el cas Gürtel, ja només li queda ‘l’ús de la força i la violència’ per imposar-se a Catalunya. Per Tardà les institucions espanyoles no tenen cap autoritat moral a Catalunya perquè són percebudes com a ‘corruptes’ i ‘incapaces de sintonitzar’ amb els ciutadans. ‘Només rebem insults, apel·lacions a la violència i amenaces, i només els queda la força per a imposar el poder’, ha dit. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’Opinió Contundent del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) que duu per títol ‘Jesús Tuson, radicalment carismàtic’.

També us recomanem el reportatge de Roger Cassany ‘Heroïna, ganivetades i ‘narcopisos‘: els veïns del Raval esclaten‘. A partir de la baralla que vam conèixer aquesta setmana repassa la problemàtica dels ‘narcopisos’.

Podeu recuperar l’article ‘Jo vaig veure com assassinaven Josep Lluís Faceries’, de Xavier Montanyà i amb fotografies d’Albert Salamé, de la sèrie ‘Nou Barris, cròniques d’una Barcelona irreductible’.

També podeu llegir l’entrevista de Sebastià Bennasar a l’escriptor Octavi Monsonís i l’entrevista de Txell Partal a la psicòloga i presidenta de Després del Suïcidi Associació de Supervivents, Cecília Borràs.

