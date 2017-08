El mes de maig el diari El País va publicar un document que afirmava que era ‘la llei de ruptura’ que negociaven Junts pel Sí i la CUP per a preparar la transició cap a un estat català independent. Va difondre el contingut d’aquell document, que era un esborrany, fent grans titulars en portada i dedicant editorials atacant un text que no era ni oficial ni definitiu, posant l’accent en una sèrie de punts que, tres mesos després, s’han desmentit. Perquè la proposició de llei fundacional de la república i de transició nacional presentada aquesta setmana per les formacions independentistes contradiu allò que deia El País.

Per exemple, El País deia: ‘Declaració d’independència d’immediat si no hi ha referèndum’, afirmant que una disposició final del text establia que la llei entraria en vigor de manera immediata si l’estat espanyol

Doncs bé, el text de la proposició de llei no diu res d’això; en tot cas, la disposició final segona es remet al compliment d’allò que indica l’article 4.4 de la llei del referèndum, segons el qual el parlament declararà la independència en una sessió dos dies després de la proclamació definitiva del resultat del referèndum sempre i quan aquest sigui favorable al sí.

Un altre titular desmentit era aquell que dia que la llei indicava que el català seria l’única llengua oficial, relegant el castellà. Aquella informació fins i tot va arribar a ser investigada per la fiscalia, tot i que finalment va desistir de presentar querella. La realitat és que la llei de transitorietat no diu pas això, sinó que es mantindrà l’actual relació de cooficialitat de català i castellà.

Un altre titular d’El País desmentit és aquell que deia: ‘La Generalitat controlarà la premsa per al referèndum’.

L’article deia que la llei preveia que la Sindicatura Electoral de Catalunya ‘es reserva un paper principal a l’hora de controlar els mitjans de comunicació’. I afegia que aquest organisme ‘pot adoptar mesures compensatòries per a restablir l’equilibri entre les opcions sotmeses a referèndum’, en cas que ‘es detectés que els mitjans, tant públics com privats, no informen amb els criteris que considera oportunes’.

Però el text presentat, concretament, diu que correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya de ‘supervisar les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de comunicació públics i privats durant les campanyes electorals i de participació ciutadana, amb la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.’

