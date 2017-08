La manifestació per reclamar un finançament millor, impulsada pels principals sindicats (CCOO i UGT) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), i que el president de la Generalitat, Ximo Puig, havia anunciat que se celebraria al voltant del 9 d’octubre, queda ajornada fins, com a mínim, el novembre. El motiu del canvi de data són les discrepàncies entre els dos grups convocants -sindicats i patronal- sobre la necessitat de la mobilització i la proximitat, en el calendari, del referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya, segons que ha anunciat el diari Valencia Plaza.

Així doncs, mentre els sindicats volen tirar endavant la protesta, la patronal assegura que no vol participar a cap mobilització que no sigui consensuada per totes les formacions polítiques. En aquest sentit, la presidenta del PP del País Valencià, Isabel Bonig, ja ha deixat clar, en més d’una ocasió, que el seu partit no s’unirà a la mobilització perquè considera que l’escenari per debatre les propostes de finançament és el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i no el carrer.

A més del consens polític, CEV exigeix l’elaboració d’un manifest al qual puguin adherir-se tots els partits polítics i representants de la societat civil. Els sindicats i la patronal el van començar a perfilar ahir, amb la intenció de tenir-lo enllestit a mitjan setembre, quan es reunirà la mesa de la comissió executiva de la patronal.

En tot cas, els sindicats no perden l’esperança que el PP s’hi sumi. D’aquesta manera, treballen en un manifest que no sigui gaire dur amb el govern del país, però que recordi la responsabilitat que hi tenen els executius anteriors, però també la del congrés espanyol.

La mobilització per un finaçament millor va néixer arran que l’informe de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) que alertava que el País Valencià és el territori de l’estat amb menys financçament per càpita.

