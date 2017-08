El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà avui en una sessió extraordinària del congrés espanyol per donar explicacions sobre el cas Gürtel. La compareixença és fruit de les peticions de PSOE i Podem, per una banda, i d’ERC i PDECat, per una altra, amb el suport del PNB i l’abstenció de Ciutadans.

El secretari general del grup del PP al congrés espanyol, José Antonio Bermúdez, va parlar-ne ahir amb un to molt crític. Per ell, es pretén fer ‘un judici polític’, les conclusions del qual ja són redactades prèviament, amb un sol objectiu: ‘expulsar el PP de les institucions’. Bermúdez va insistir a dir que el PP no havia d’assumir cap responsabilitat, perquè la corrupció era cosa d’uns membres del partit que volien enriquir-se i no pas beneficiar el partit.

La portaveu del partit, Margarita Robles, va dir que la compareixença s’havia d’entendre com un fet de normalitat democràtica i de reforç de la cambra. Per ella, les explicacions que va donar Rajoy a l’Audiència espanyola no són creïbles, perquè va dir que només era responsable de la part política i ignorava els afers econòmics del partit. Robles considera que Rajoy havia d’haver demanat de donar explicacions, voluntàriament.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, creu que l’acord entre els partits demandants perquè Rajoy doni explicacions és ‘una bona notícia per a la democràcia parlamentària’. El portaveu d’En Comú Podem al congrés espanyol, Xavier Domènech, va dir que estava satisfet, perquè es posava fi a una anomalia democràtica: ‘El president ha de donar explicacions davant la ciutadania dels casos de corrupció que afecten de manera intolerable el PP’, digué.

A ERC, qualifiquen el ple extraordinari de ‘mostra de maduresa’. El portaveu parlamentari del partit, Joan Tardà, creu que l’acord s’havia d’haver pres per unanimitat. ‘Si governés el PSOE, segur que el PP hi votaria a favor.’ Tardà diu que si el PP donés suport a la mesura seria una lliçó als seus votants.

Ciutadans ha decidit d’abstenir-se. Ho va justificar el portaveu, Joan Carles Girauta, que va dir que no s’oposarien que Rajoy donés explicacions i que demanarien que també comparegués a la comissió d’investigació, a la mateixa cambra, sobre el presumpte finançament il·legal del PP, creada a instàncies de Ciutadans.

La sessió extraordinària a la cambra baixa espanyola, que tindrà un únic punt de l’ordre del dia, començarà a les nou del matí. La compareixença s’havia de fer abans de l’1 de setembre, que és quan comença el període ordinari de sessions.

