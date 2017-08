Tot just fa dos dies que una baralla va acabar amb tres ferits greus per ganivetades. La majoria de veïns ja feia temps que ho veien a venir. De fet, no era pas la primera vegada, ni la primera baralla, però la de dilluns va ser notícia per les ambulàncies, pels crits, per la sang escampada a l’escala de la comunitat i perquè el Raval de Barcelona és des de fa unes quantes setmanes (i gràcies a l’acció dels veïns) focus d’interès també per als mitjans de comunicació. Va passar al carrer del Carme, cantonada amb carrer d’en Roig. En aquesta escala, a la tercera planta, de fa mesos hi ha un ‘narcopís’ (pis ocupat per traficants) on es ven heroïna. Els toxicòmans hi compren la droga i, a més, els traficants els cedeixen espai a dins per a punxar-s’hi, perquè no ho facin al carrer i, d’aquesta manera, suposadament, no encenguin les alarmes. La baralla d’aquest dilluns, segons que sembla, tenia origen en una guerra bruta entre dos dels grups de traficants que s’han instal·lat al barri.

De ‘narcopisos’ com aquest del carrer del Carme, n’hi ha una vuitantena, al Raval, segons els veïns; segons la policia, una seixantena. A començament d’any van detectar-ne els primers casos i d’aleshores ençà no han cessat de multiplicar-se. Els traficants sempre segueixen el mateix procediment. Detecten, primer, un pis o un local buits. Tot seguit en rebenten el pany, l’ocupen i en poques hores hi col·loquen un pany nou. Al cap de pocs dies hi comencen l’activitat, la venda de droga. Conseqüència: topades angoixants amb toxicòmans que entren i surten contínuament d’escales de veïns, multiplicació de xeringues i restes d’excrements i vòmits i –cosa pitjor– amenaces (moltes de mort) dels traficants als veïns que se’ls encaren. ‘No tenen gens de por ni escrúpols. És increïble, han convertit el barri en un infern. Vivim en una guerra permanent’, explica A., una veïna del carrer de Sant Gil, un carrer afectat per tres ‘narcopisos’ amb molta activitat.

Els veïns, organitzats en grups de Whatsapp i esbalaïts de la passivitat de l’ajuntament, ja fa setmanes que han passat a l’acció i ara cada nit es manifesten amb dos o tres repics de cassoles simultanis que recorren els carrers més afectats.

Repic de cassoles dels veïns dels carrers de Sant Gil, Sant Vicenç, Ferlandina, Joaquín Costa, Guifré i Lluna.

També han elaborat un mapa en què s’indiquen tots els ‘narcopisos’ que han detectat. Expliquen que és un mapa incomplet, que reben alertes de nous pisos de traficants quasi cada dia i que per tant el mapa s’ha d’anar actualitzant permanentment. Només hi consten, a més, els que han pogut ser contrastats del tot i que, per tant, no són cap sospita sinó una realitat.

Un dels casos més il·lustratius i inquietants és el del carrer de Cardona, a la cruïlla amb el carrer de la Lluna i el de Guifré. Al número 8 del carrer de Cardona hi havia una perruqueria que era històrica al barri. Però va tancar fa mesos i, al cap de pocs dies, fou ocupada i reconvertida de seguida en un dels locals en què es venia més droga de la ciutat, des d’heroïna fins a amfetamines, passant per la cocaïna i els cristalls d’MDMA. En aquest vídeo, enregistrat pels veïns, hi podeu veure l’activitat al portal un dimarts qualsevol del mes passat, de mitjanit a dos quarts d’una. El vídeo abasta mitja hora de temps real, accelerada en vint-i-cinc segons:

L’endemà al matí a primera hora, el mateix veí que havia enregistrat el vídeo va trucar als Mossos d’Esquadra i una patrulla hi va fer cap.

Els Mossos van conversar amb els traficants ocupants del local durant un parell de minuts i se’n van anar. Al cap de tres setmanes, en una actuació conjunta de Mossos i guàrdia urbana, el local es va tancar i tapiar.

Els veïns manifestant-se davant el ‘narcopís’ tapiat del carrer de Cardona, 8.

Tot amb tot, el problema no va pas acabar-se. Ben al contrari. Els consumidors que acudien al ‘narcopís’ del carrer de Cardona 8 ara van als dels carrers de Guifré i de la Lluna, a molt pocs metres. És a dir, en compte de resoldre’s, el conflicte es desplaça a unes altres comunitats de veïns. En aquest cas, s’originen situacions pitjors i tot, car són escales sense ascensor i ara tant traficants com toxicòmans es troben cada dia i a tota hora amb els residents habituals.

Per si fos poc, diumenge a la nit hi va haver una nova ocupació al carrer de Cardona: es va ocupar el local que hi ha exactament davant l’antic ‘narcopís’ tapiat, un espai que havia estat darrerament una botiga d’antiguitats (la mateixa botiga continua oberta al carrer de la Lluna). Un veí va poder enregistrar el moment precís de l’ocupació, però, per petició d’aquest veí i per motius de seguretat, aquest vídeo, explícit i en el qual es poden apreciar fins i tot algunes faccions dels ocupants, s’ha decidit de no publicar-lo. Però el vídeo, això sí, ja és a les mans dels Mossos d’Esquadra.

Un barri abandonat per les administracions

Per tot plegat, els veïns, que han trucat puntualment als Mossos d’Esquadra cada vegada que han detectat una nova ocupació de narcotraficants i n’han informat l’ajuntament, no s’expliquen que l’actuació de les administracions sigui tan tímida. Molt especialment, de l’ajuntament. ‘Han abandonat el nostre barri, sembla que siguin cecs i no vulguin veure què hi passa. Obliden que aquí també hi viu gent; vivim una guerra permanent des de fa mesos’, diu E., una de les veïnes que es manifesta cada dia a les deu del vespre. V., una altra veïna, se’n fa creus, de les respostes que reben del consistori: ‘Zero, l’ajuntament fa zero, no ho entenc i no m’ho puc creure. Només fa que passar la pilota als Mossos; però, i la guàrdia urbana, per què no ve?’

La pregunta de fons, amb totes les derivacions possibles, que es fan els veïns, és: per què ara, des de fa pocs mesos, hi ha tants ‘narcopisos’ al Raval i ningú no hi actua? Què ha passat? Les teories sobre el perquè del fenomen són diverses: des d’una llei sobre les ocupacions que dificulta l’actuació de la policia i protegeix els ocupants (en aquest cas en condició de traficants, lluny dels okupes tradicionals de la ciutat) més que no pas els veïns, fins a una estratègia de grans fons d’inversió immobiliaris que anhelen la gentrificació del Raval i creuen que facilitar-ne (o promoure’n, segons alguns veïns) la degradació incita els veïns a abandonar el barri, cosa que acaba permetent de fer-hi negoci, ni que sigui al cap d’uns anys. Aquesta darrera teoria, la recull, per exemple, el concepte ‘narcogentrificació’ adoptat per l’antropòleg José Mansilla i la doctora en comunicació Elsa Soro en aquest article recent sobre el Raval a Nueva Tribuna, o en l’article de Paula Mirkin a Crónica Global.

De moment, el Síndic de Greuges va anunciar divendres que havia sol·licitat a l’ajuntament i a la policia tota la informació possible sobre els pisos de traficants del Raval per a investigar el fenomen. En el seu comunicat, a més, el Síndic advertia que una part dels anomenats ‘narcopisos’ podien ser fins i tot propietat de l’ajuntament, gestionats pel Patronat d’Habitatge de Barcelona. L’ajuntament també va anunciar que investigaria els fets.

Els Mossos d’Esquadra han explicat que des de començament d’any han fet vint-i-una entrada a domicilis del Raval i que han detingut disset persones en totes les operacions vinculades amb els ‘narcopisos’ del barri. Una xifra, segons els veïns, gairebé ridícula, tot i que en general diuen que els Mossos són l’únic actor que, mal que sigui de manera insuficient, ha mogut fitxa. Un dels veïns afectats i un dels que més trucades ha fet als Mossos aquestes darreres setmanes explica que els agents d’aquest cos li han insinuat que si no actuen de manera immediata és perquè volen arribar al fons de la qüestió i desarticular la xarxa sencera, els narcotraficants de veritat, i no únicament els venedors de droga dels ‘narcopisos’, que són l’últim esglaó de la cadena. ‘Però mentrestant, què? Hem de patir cada dia fins que ens apunyalin?’, es pregunta en P., tan indignat com espantat. Molts veïns, bé siguin propietaris bé siguin llogaters, han optat per abandonar el barri a contracor.

Es disparen els robatoris en pisos habitats

La presència de traficants i toxicòmans té, segons els veïns, una altra conseqüència igualment inquietant. Augmenten de dia en dia els robatoris en pisos habitats. Per exemple, tan sols dissabte passat a la nit es van detectar tres robatoris al barri en pisos habitats, mentre els estadants hi dormien. No se n’enduen coses de gaire valor (mòbils, portàtils, joies o diners en efectiu), petits objectes molt probablement amb el propòsit de vendre’ls al carrer i poder arreplegar prou diners per a una altra dosi.

Gran manifestació el 9 de setembre

Tot esperant l’actuació de l’administració, els veïns del Raval ja han organitzat una gran manifestació el 9 de setembre per protestar contra la situació que viu el barri i la ‘falta d’implicació i actuació de les administracions’. S’hi aplegaran tots els col·lectius i entitats del barri i s’hi espera, també, la participació d’entitats socials de tota la ciutat (no solament del Raval), per exigir a les administracions que actuïn de pressa, abans no sigui massa tard.

Prostíbuls il·legals

La proliferació de ‘narcopisos’ no és l’únic fenomen d’aquests darrers mesos al Raval. D’ençà del mes de juny els veïns també han detectat un bon nombre de pisos buits i ocupats que han esdevingut prostíbuls il·legals. Darrerament s’han començat a veure als carrers de la Riera Alta i de Sant Gil prostitutes amb cadires de plàstic o de platja oferint els serveis a peu de carrer. Un cop capten un client entren al pis ocupat per al servei. La presència de prostitutes als carrers del Raval no és cap novetat per als veïns, però sí que ho és l’ocupació de pisos amb el propòsit de convertir-los en bordells i la captació, a vegades agressiva, de clients. De fet, aquesta nova pràctica de prostitució ja ha originat més d’una topada amb les prostitutes habituals del barri, que sovint treballen, de fa anys, a la plaça del Pes de la Palla.

