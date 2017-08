Els principals sindicats valencians, Comissions Obreres (CCOO PV) i UGT PV, i la patronal Confederació Empresarial Valenciana (CEV) s’han reunit per valorar l’estat actual del finançament del país i elaborar un manifest per reclamar una reforma del finançament, segons que informa el diari La Veu. Les organitzacions han expressat la seva intenció que hi hagi una mobilització social per reclamar millores en el finançament i a mitjan setembre es preveu que n’anunciïn la data.

Comissions Obreres ha assegurat, en un comunicat, que ‘garanteix la convocatòria de la manifestació’ i que el document sobre el qual està treballant es presentarà als partits polítics i a la societat civil per tal d’aconseguir el màxim nombre d’adhesions possible. La mobilització compta amb el suport de tots els partits menys del PP, perquè hi veu ‘paral·lelismes amb Catalunya’.

El secretari general de CCOO PV, Arturo León, ha insistit en la necessitat de la convocatòria, perquè ‘el present i el futur de la ciutadania valenciana estan en joc’. A més, ha recordat que l’informe de la comissió d’experts per a la reforma del finançament va corroborar la discriminació del País Valencià respecte de la resta de territoris de l’estat.

