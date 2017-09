El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat, aquest vespre en declaracions a TV3, que més de 560 ajuntaments de Catalunya, dels 947 que hi ha al Principat, ja han acreditat el seu suport al referendum, el mateix dia que el govern els enviés la carta demanant-los que cedissin locals municipals l’1 d’octubre. En aquesta línia, també ha assegurat que ja hi ha més de 16.000 persones ja s’han inscrit a la web referendum.cat per col·laborar amb l’1 d’octubre.

Pel que fa a la resposta d’avui del govern espanyol a l’aprovació de la llei del referèndum, al decret de convocatòria i a la sindicatura electoral d’ahir, Puigdemont ha assegurat que ‘davant del tsunami de querelles hi haurà un tsunami de democràcia’ i ha assenyalat que avui s’ha vist com un poble que ‘vol votar’ ha col·lisionat contra un estat que fa tot el que pot perquè no se celebri el referèndum.

En referència a les crítiques de l’oposició parlamentària que han assegurat que no se’ls ha tingut prou en compte en els plens d’ahir i d’avui, Puigdemont els ha instat a asseure’s a la taula i debatre com podran votar els catalans. En aquest sentit, ha assegurat que ‘costa molt explicar a la gent que la defensa de la democràcia, que la democràcia passa per impedir que la gent voti i que els que estem atacant la democràcia som els que volem que la gent voti’.

Puigdemont ha apuntat que el govern defensa els drets de tots els catalans, tant d’aquells que votaran sí l’1 d’octubre, com dels que votaran no. I ha recordat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no s’ha assegut mai a taula a negociar com podrien votar els catalans si volen una república o volen continuar formant part de l’estat espanyol.

