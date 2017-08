Tot va començar el darrer dimecres d’agost del 1945 a Bunyol, quan per culpa d’una trifulga, una colla de joves es van començar a tirar tomàquets pel cap fins que les forces de l’ordre públic van posar fi a aquella batalla vegetal. L’any següent, però, els mateixos joves van voler repetir voluntàriament l’altercat de l’any anterior duent els tomàquets dels seus propis habitatges. Als anys cinquanta del segle passat, la festa la van prohibir tot i que els participants no van dissuadir en la seva voluntat de continuar la tradició. L’any 1957, en senyal de protesta, els conciutadans de Bunyol van enterrar un tomàquet dins un taüt. Posteriorment la Tomatina es va permetre i es va instaurar la festa en l’àmbit oficial. No és a partir dels anys vuitanta que la festa es fa popular arreu d’Espanya gràcies a un reportatge de Javier Basilio, que es va emetre a TVE el 1983. El 2002 la Tomatina de Bunyol va ser declarada Festa d’Interès Turístic Internacional.

Per participar en la popular festa, els participants s’han d’haver inscrit en els dies previs i han de presentar el resguard o comprovant denominat en el seu anglicisme Print-at-home. A continuació, els inscrits poden canviar-se de roba a una caseta. Després els organitzadors de la festa comprovaran el DNI i donaran una polsera i un resguard als participants. Amb la polsera la gent ha de situar-se als seus respectius punts d’accés i a partir d’aleshores, la batalla de la Tomatina ja pot començar.

Pel que fa a les normes, recordar que la Tomatina sempre es fa l’últim dimecres del mes d’agost de cada any, dura una hora d’onze a dotze del migdia; i no és permès l’entrada d’ampolles o objectes durs per evitar mals majors. També es recomana aixafar els tomàquets que un llenci perquè així d’aquesta manera l’impacte no sigui ta n fort, així com s’aconsella que els participants deixin un marge de seguretat prou ampli amb els camions que carreguen els quilograms de tomàquets. S’aconsella usar roba vella i sabates tancades per no relliscar per terra. Portar ulleres protectores pot anar bé perquè hom no li piquin els ulls per culpa de l’àcid del tomàquet. Els participants que no siguin de Bunyol han de tenir en compte que a les set del matí tanquen l’accés en cotxe al nucli urbà i per tant només es podrà entrar caminant.

Altrament, es recomana que la gent vigili les seves pertinences per tal d’evitar robatoris, també s’adverteix que la gent no consumeixi alcohol de forma desmesurada i que sobretot s’hidrati bé bevent molta aigua. Si els adults van amb menors, els han de vigilar en tot moment per tal d’evitar que es puguin perdre, tenint en compte la multitud i la gran afluència de gent que hi haurà. En cas d’evacuació per motius d’emergència, cal seguir al peu de la lletra totes les instruccions que doni l’equip responsable per poder garantir la calma, l’ordre i les bones maneres en aquesta celebració popular.

Patrimoni Cultural Immaterial

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Bunyol (Foia de Bunyol) ha aprovat la moció que sol•licitava iniciar els tràmits per a la declaració de la Festa de la ‘Tomatina’ com a Festa de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, reconeguda en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Segons que han informat fonts de l’ajuntament, la moció, presentada pel PP, va comptar amb el suport del PSPV-PSOE i Esquerra Unida del País Valencià, aprovant estudiar els tràmits oportuns perquè tant la ‘Tomatina’ com també el patrimoni musical del municipi, presentin la seva candidatura per ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, com ho són les Falles de València . Esquerra Alternativa de Bunyol i Votem Bunyol van mostrar la seva disconformitat amb les formes administratives, votant en contra de convocar un ple extraordinari per a aquest únic assumpte

