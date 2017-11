Gràcies a la campanya #ParaLosValientes, l’Hospital Sant Joan de Déu ha recaptat en poc més de nou mesos 15 dels 30 milions d’euros necessaris per construir a Barcelona, al costat mateix de l’actual centre hospitalari, el centre d’oncologia pediàtrica més gran d’Europa. Una quantitat de dinars que segons el gerent de l’hospital, Manel del Castillo, “ja garanteix la viabilitat del projecte” i que permetrà iniciar les obres durant el primer quadrimestre de l’any vinent. En aquesta fase es construiran les 40 habitacions previstes i la meitat de l’hospital de dia i la zona de consultes externes. Per recaptar la resta dels diners, els responsables del projecte fan una nova crida a la ciutadania perquè s’impliqui en el projecte. En aquest sentit, Del Castillo ha recordat que a Sant Joan de Déu la taxa de curació dels casos de càncer infantil és del 80% i que per seguir millorant calen més mitjans. En aquesta segona fase de la campanya el director de cinema i guanyador d’un Goya Carlos Marqués-Marcet ha enregistrat un curt que es projectarà a un centenar de sales de cinema.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]