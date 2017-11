Medinyà (Gironès) deixarà de ser municipi independent el 31 de gener del 2018. La comissió gestora s’ha vist forçada a dissoldre’s arran de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) i l’aplicació del 155. La decisió s’ha tirat endavant a contracor aquest dimecres al ple ordinari.

La presidenta de la comissió, Montse Garcia, assegura que el d’avui és ‘un dia trist’ i que no els ha quedat ‘més remei’, perquè amb la Generalitat intervinguda no tenien ‘cap opció’. Garcia també ha retret no haver rebut prou suport des de Sant Julià de Ramis. Ha lamentat que d’ençà que Medinyà va néixer com a municipi, de fet, només se’ls ha traspassat la gestió de la llar d’infants. L’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, assegura que ara no és moment per fer retrets i que Medinyà continuarà tenint cert autogovern perquè s’aprovaran pressupostos separats.

