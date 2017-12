L’advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat que la retirada de les ordres europea i internacional de detenció contra els membres destituïts del Govern que són a Bèlgica els permetrà seguir en aquell país almenys fins a la constitució del Parlament o el debat d’investidura. No obstant això, no es mouran de Bèlgica, ja que si anessin a qualsevol altre país, el Suprem podria cursar de nou una ordre immediata de detenció i el procés d’extradició començaria de nou, sense tenir en compte el procés iniciat a Bèlgica, cosa que Cuevillas considera una ‘trampa’.

En declaracions a l’ACN, el lletrat ha explicat que probablement els electes podrien adquirir l’acta de diputats a través dels apoderats dels partits. Això no obstant, sí que haurien d’acudir personalment als debats de constitució del Parlament i la Mesa, i al d’investidura. Alonso-Cuevillas considera que en cas que Puigdemont, Serret, Comín, Puig o Ponsatí tornessin a Catalunya serien detinguts immediatament i que molt probablement ingressarien a presó en menys de 72 hores, perquè el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena podria considerar que hi ha un elevat risc de fuga, tenint en compte que fa més d’ un mes que són a Bèlgica. En aquest sentit, considera que no hi hauria gaire diferència de tracte entre els cinc membres del Govern destituïts, al contrari del que Llarena va fer aquest dilluns, deixant-ne alguns en llibertat i altres a presó.

En tot cas, ha explicat que els cinc membres destituïts del Govern tenen una ‘gran satisfacció’ per la retirada de les ordres europees i internacionals, cosa que considera un ‘èxit rotund’. Segons ell, la fugida a Bèlgica tenia com a objectiu seguir amb ‘llibertat d’actuació’ almenys fins al 21 de desembre, cosa que ja s’havien garantit amb els recursos davant la justícia belga. Ara, amb la retirada de l’ordre de detenció, es garanteixen llibertat de moviments a Bèlgica fins que vulguin, però sobretot fins que, depenent dels resultats electorals, es negociï una possible investidura. ‘Vindran quan vulguin, si volen, no estan obligats a venir’, ha reblat. ‘Puigdemont diu que vol venir a ser investit, serà detingut i no sé si empresonat, però el conflicte aleshores seria brutal’, ha conclòs l’advocat.

