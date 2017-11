‘Vuit homes i dones que una vegada van governar set milions de catalans, han de demanar ara a les seves famílies que els enviïn diners en targetes de pre-pagament per poder comprar un paquet de galetes a la botiga de la presó’. Així comença aquest reportatge de la BBC sobre la situació dels presos polítics catalans

Comença parlant de la situació de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats a Soto del Real des de fa quaranta-tres dies, i destaca que des del començament van ser separats en cel·les diferents. ‘Els dos activistes empresonats tenen permís de rebre visites diàries dels seus advocats, dels quals estan separats per una barrera de vidre. Cada dissabte, les famílies tenen permís de fer-los una visita de quaranta minuts’, recull el reportatge.

‘El diumenge’, continua, ‘els presos de totes les ales de Soto del Real poden aplegar-se en una missa. Aquest pot ser el moment més perillós. Durant una missa recent, amb la presència de Jordi Sànchez, un intern va clavar una ganivetada a un altre.’

Dues vegades al mes, els presos tenen dret de rebre una visita de tres hores de familiars sense la separació del vidre, afegeix. ‘Als familiars els permeten de donar als presos roba d’hivern, ja que la calefacció de la presó s’apaga durant la nit’.

El dia a dia és dur; el menjar ‘és horrible’, segons que explica un dels advocats en el reportatge. Ara, reben l’escalf de moltíssima gent: un centenar de cartes cada dia. Però els guardes de la presó obren cada sobre, un per un, ‘per comprovar si hi passen contraban’. I ‘destrueixen les cartes que no tenen remitent.’

La BBC també explica el fet que alguns dels presos polítics catalans són candidats a les eleccions del 21-D. ‘Les autoritats penitenciàries no em van deixar lliurar a Jordi Sànchez la llista de candidats’, explica el seu advocat, Jordi Pina. ‘L’hi vaig haver d’ensenyar a través del vidre’.

La situació és molt difícil per als familiars, i això ho exemplifica l’article: ‘La filla adolescent d’un d’ells és incapaç de parlar amb el seu pare durant les trucades permeses de quatre minuts perquè és massa molest haver de penjar.’

Després recorda el llarg historial de polítics i activistes catalans empresonats al llarg de la història. ‘Podeu parlar d’exiliats i empresonats en els mateixos termes que els presidents Lluís Companys i Josep Tarradellas’, explica l’historiador Jordi Rabassa. En aquest sentit, assenyala que els membres del govern han de fer front a l’acusació de rebel·lió, que pot comportar trenta-cinc anys de presó. Deu anys, en el cas de Sànchez i Cuixart, per sedició.

‘Jo i ell no parlem massa del futur’, diu Txell Bonet, esposa de Jordi Cuixart. ‘Sempre estem preparats per al pitjor, però no perdem l’esperança’, conclou el reportatge.

