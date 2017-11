Junts per Catalunya (JxCat) estudia presentar una denúncia davant la Junta Electoral per la ‘manca d’igualtat de condicions’ que creuen que suposa tenir part dels seus candidats empresonats i a Brussel·les. Així ho ha explicat aquest dimecres la directora de campanya i número 10 de la llista per Barcelona, Elsa Artadi, durant la presentació de la candidatura per aquesta demarcació. ‘És un tema que s’està estudiant. Ho denunciem públicament, perquè no tenim igualtat d’oportunitats si a sobre de tenir unes eleccions imposades i convocades il·legalment, tenim candidats empresonats i a l’exili’. Això ni és democràcia ni igualtat de condicions. Si es dóna el cas, ho denunciarem davant la Junta Electoral’, ha explicat.

A més, Artadi ha aprofitat per criticar que la mateixa Junta Electoral hagi decidit prohibir la il·luminació de color groc de fonts i espais públics en solidaritat amb els ‘presos polítics’. ‘És una sorpresa majúscula que es preocupin per això i no perquè tinguem candidats empresonats i a l’exili, perquè no tinguem els candidats als debats i als actes en igualtat de condicions. És extraordinari que es preocupin per si anem de groc o vermell i no per això’, ha dit Artadi, tot qualificant-ho després ‘d’aberració’.

Amb tot, Artadi no ha volgut concretar si els municipis amb alcaldes a les seves candidatures, els membres de la seva llista o fins i tot la mateixa formació evitaran mostrar aquest color groc en espais públics més enllà de les mostres més personals. ‘Encara no ens han prohibit de quin color podem vestir. L’ajuntament ja veurà què fa i decidirà què vol fer a les fonts i els edificis. És una vulneració més i un atemptat contra la democràcia més, però comencem a estar acostumats al fet que passin aquestes coses’, ha conclòs.

