Endesa ja ha instal·lat a Catalunya més de 3,7 milions de comptadors intel·ligents, que suposen el 90% del total del parc de comptadors que gestiona, segons ha informat aquest dimarts la companyia elèctrica. A tot l’estat espanyol, aquesta xifra arribarà als 11 milions d’unitats abans que acabi l’any. D’aquesta manera, amb un ritme d’instal·lació superior als 8.000 comptadors al dia, la companyia haurà completat pràcticament a finals del 2017 el desplegament dels comptadors intel·ligents als clients que tenen una potència contractada igual o inferior als 15 kW, que, segons la legislació vigent, han de tenir instal·lats aquests nous dispositius abans que finalitzi el 2018, segons ha apuntat la companyia.

A finals del 2017, i amb temps folgat per acabar el procés el 2018, només quedaran pendents els casos en què es registrin incidències i calgui la col·laboració dels clients per resoldre-les, principalment dificultats en l’accés a l’habitatge o la necessitat d’adequar i reformar les instal·lacions. Per demarcacions, s’han instal·lat 2.789 comptadors a la demarcació de Barcelona (amb un 90% del total), 567 a Tarragona (93%), 507 a Girona (90%) i 237 a Lleida (89%).

La inversió realitzada per Endesa per dur a terme aquest procés de telegestió i modernització del seu parc de comptadors ascendirà, finalment, a un total de 600 milions d’euros en el conjunt del període 2015-2018. Segons destaca la companyia, es tracta d’un procés que és clau per al desenvolupament de les xarxes intel·ligents i per adaptar-se a les necessitats derivades dels nous usos i serveis elèctrics que l’empresa està implantant, des de la promoció del vehicle elèctric a les aplicacions domòtiques, passant per la integració de la generació distribuïda.

El pla de telegestió de la companyia implica, també, la instal·lació de concentradors en els centres de transformació que recullen les dades dels comptadors i els remeten a la distribuïdora. Avui dia, els 11 milions de comptadors instal·lats a l’estat espanyol estan associats a més de 134.000 concentradors, fet que permet la seva integració al sistema i que el client es beneficiï des del primer moment dels avantatges que ofereix el nou dispositiu, segons subratlla Endesa.

