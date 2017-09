Els estibadors del port de Barcelona han decidit avui a primera hora del matí en assemblea no proveir de serveis els vaixells que hi ha atracats on s’allotgen els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que formen part del desplegament repressiu de l’estat espanyol. Així ho han fet saber mitjançant un missatge a Twitter, en què diuen que han pres la decisió ‘en defensa dels drets civils’.

.@govern Reunits en assemblea, els estibadors de BCN hem decidit en votació no operar vaixell Raphsody. En defensa drets civils — OEPB-Coordinadora (@CoordinadoraBCN) September 21, 2017

.@govern Els Estibadors de Barcelona decidim a assemblea no donar suport als vaixells de la repressió. — Sebas(OEPB)#NoAlCETA (@SebasPodemos) September 21, 2017

EN DIRECTO/ Las primeras unidades de antidisturbios de la @policia empiezan a embarcar. Perplejidad en la comunidad portuaria pic.twitter.com/j1OapDRxH0 — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) September 20, 2017

Para los q nos habéis pedido la localización de los buques: Mobby Dada y Rhapsody,en los muelles Príncipe de España y Lepanto respectivament pic.twitter.com/NLOWM9W3yE — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) September 20, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]