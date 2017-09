Dijous es va presentar a l’Espai VilaWeb el llibre El País Valencià que volem (Edicions 1979). Enmig d’un clima de mobilitzacions a Catalunya arran del cop d’estat contra la Generalitat, els dos ponents van destacar les concentracions de dimecres a València, Alacant, Castelló, Elx, Alcoi i Pedreguer en solidaritat amb Catalunya.

El portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Antoni Infante, va explicar que el llibre complia un doble objectiu: ressituar el discurs polític i apoderar el País Valencià a partir de les seues pròpies característiques i fugir d’una tradicional visió pessimista de la societat valenciana per a mirar al futur.

‘El resultat és una diagnosi coincident’, va dir, en referència a les reflexions que els co-autors de l’assaig (més d’una vintena). Cada capítol l’ha escrit una persona de referència en l’àmbit que tracta: mitjans de comunicació, educació, sanitat, etc. El resultat és un assaig de diversos autors que no s’han trobat ni coordinat, però que tenen una mirada semblant de les necessitats del País Valencià i de les perspectives de futur.

Respecte del procés català, Infante va dir que era un mirall positiu per a la societat valenciana perquè demostrava un clar apoderament popular davant l’elitisme de la política i alhora demostrava la manca de projecte polític i l’autoritarisme de l’estat espanyol. En aquest sentit, Infante va assegurar que la manifestació pel finançament del 28 d’octubre podia significar un clic per a la societat valenciana.

A l’acte també va assistir-hi Francesc Viadel, periodista, sociòleg i poeta. És autor del capítol que descriu l’espai de comunicació del País Valencià. Viadel es va mostrar pessimista i crític amb el govern actual. ‘Som on som per l’estructura de mitjans que hem tingut. Els mitjans en valencià són anecdòtics, i alguns projectes digitals com La Veu són il·lusionants, però tenen poca força’, va dir.

Sobre la nova radiotelevisió pública, À punt, va expressar dubtes sobre l’obertura i els mitjans dels quals disposarà. Viadel va destacar la paradoxa que obrís amb un hipotètic govern del PP després de les pròximes eleccions i va recordar el cas de Canal 9: ‘Es va convertir en un instrument polític que reforçava tòpics com el regionalisme. Vint anys del PP han fet un mal impressionant.’

Així mateix, Viadel va ser crític amb el govern del Botànic, al qual va acusar de tebior per por a la dreta i al procés català. Malgrat tot, sí que va reconèixer –a preguntes del públic– que l’obertura d’À punt era un pas endavant important per a intentar normalitzar l’espai de comunicació valencià. Un altre assistent va destacar que la societat valenciana era com més va més conscient de les limitacions del País Valencià dins l’estat espanyol, cosa en la qual tots dos ponents van coincidir.

El debat va acabar amb unes reflexions del públic i dels ponents sobre la reclamació d’un millor finançament: ‘Si Catalunya se’n va i es constitueix en república, l’estat espanyol no oferirà res al País Valencià i ens intentaran aïllar com han fet els últims anys. Hem de fer una reflexió sobre què volem ser i cap a on volem anar’, va sentenciar Infante.

