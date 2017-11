El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un acord en què constata que en les informacions sobre la jornada de l’1 d’octubre emeses el 2 d’octubre a l‘‘InfoK‘ del canal Super3 no s’hi aprecien elements contraris als epígrafs del ‘Llibre d’estil’ de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El Consell considera que el teleinformatiu juvenil va presentar dues visions respecte de diversos temes tractats: l’oportunitat de la reforma constitucional; la legalitat de les votacions o no; el suport a l’1-O o no; i la valoració de les actuacions dels cossos de seguretat. La contraposició de visions es va reforçar amb la no-identificació d’un posicionament determinat amb la totalitat de la població. L’acord s’ha aprovat amb cinc vots a favor i un en contra amb vot particular.

El Consell ha analitzat els apartats relatius a veracitat i rigor, a imparcialitat, neutralitat i pluralisme, a continguts adreçats als menors, a objectivitat, imparcialitat i equilibri informatius, a rigor informatiu, i a convivència i respecte en espais infantils i juvenils i conclou que el teleinformatiu va explicar la jornada de l’1-O amb diferents recursos que adapten la informació al nivell del desenvolupament cognitiu dels infants, com ara el llenguatge emprat, l’ordre de presentació de la informació partint des de l’àmbit escolar i l’explicació de conceptes que poden presentar dificultat als infants.

També afirma va contextualitzar l’1-O a partir d’un repàs de fets històrics i de l’explicació dels conceptes utilitzats. Així mateix, va posar l’èmfasi en el posicionament contrari a la violència, sense atribuir-la a cap col·lectiu concret, i va prescindir d’escenes de violència explícita entre els cossos policials i la ciutadania. En concret, i pel que fa a la inclusió de visions contraposades, el reportatge va afirmar que en relació amb una eventual reforma de la Constitució hi ha polítics partidaris i contraris.

Així mateix, en relació amb les votacions de l’1-O, va exposar que hi ha posicionaments favorables i contraris. Igualment, es va afirmar en diferents moments que el govern espanyol i alguns partits catalans el consideren il·legal. A l’últim, l’acord assenyala que el llenguatge emprat reforça la idea de pluralitat de posicionaments per tal com no identifica cap idea com a pròpia de la totalitat de la població, amb estructures com ‘hi ha qui…’ o ‘les persones que…’. L’InfoK és un teleinformatiu adreçat a infants de 8 a 12 anys i explica tant notícies d’actualitat com esdeveniments i activitats pròpies dels infants.

