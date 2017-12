El batlle d’Argentona, Eudald Calvo (CUP), s’ha desplaçat avui fins a la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat, on havia de declarar, però no s’ha presentat davant les autoritats. Calvo –acusat dels delictes de desobediència, prevaricació i obstrucció a la justícia–, ha dit que no reconeix ‘cap autoritat a la justícia espanyola’ i que, per aquesta raó no declararà. ‘La justícia espanyola no té competències al nostre país. No la reconeixem i, per tant, no declararé’.

Calvo, investigat per no haver impedit el referèndum del primer d’octubre ni la campanya prèvia, va rebre la citació dilluns de la setmana passada i havia de declarar, davant agents de la policia espanyola, a les onze. Segons ell, la fiscalia es val d’una ordre per escrit en què el batlle reduïa el nombre d’agents de la policia municipal en torn nocturn i requeria escorta policíaca per acompanyar-lo en els diversos actes. Diu que, amb aquest pretext, la fiscalia l’acusa de no haver impedit la campanya del referèndum per haver reduït la disponibilitat dels agents locals. ‘M’acusen d’haver permès que es pengessin cartells i que es pogués fer la campanya electoral.’

El batlle d’Argentona s’ha desplaçat fins a l’Hospitalet acompanyat de familiars, amics icompanys, entre els quals hi havia els ex-diputats cupaires Gabriela Serra i Albert Botran, i la número 2 de la llista per Barcelona, Maria Sirvent. Tots ells s’han concentrat davant les dependències judicials amb cartells amb els lemes ‘No acatem cap injustícia, stop 155’ i ‘21D Dempeus’. Vegeu-ne algunes imatges:

