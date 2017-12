Les últimes hores ha estat circulant de forma molt abundant per les xarxes socials aquest text de Matthew Parish en el qual s’acusa Jean Claude Juncker de corrupció per finançar amb diners públics europeus Ciutadans.

Matthew Parish és un advocat, director de l’empresa Gentium Law, una empresa amb seus a Ginebra, Friburg i Londres, especialitzada en arbitrar conflictes, especialment relatius a disputes comercials internacionals.

En el seu text Parish afirma que el posicionament de Juncker respecte al cas català té a veure amb el que ell afirma que és el finançament de Ciutadans amb fons europeus. Parish estableix una cadena de coincidències que seria la següent:

-A través de l’European Regional Development Fund, la Comunitat de Treball dels Pirineus rebria una gran quantitat de diners, una part dels quals es desviaria a través de INTERREG V-A España-Francia-Andorra a una empresa de consultaria anomenada Daleph, en la qual va treballar Inés Arrimadas. I s’entén del text, encara que ell no ho diu de forma explícita, que Daleph desviaria aquests fonts a Ciutadans.

VilaWeb ha analitzat l’article i valora que la teoria que explica no té cap credibilitat, pels errors notables que conté a l’hora d’explicar el funcionament del suposat esquema de corrupció.

-Així Parish afirma que la Comunitat de Treball dels Pirineus és una ‘obscura organització no governamental’ que només serveix per dissimular el pas dels diners. Segons ell pretén representar els governs regionals però no ho fa i diu que una prova de que no és una institució clara és que incorpora Andorra, que no forma part de la UE.

Parish s’equivoca. La Comunitat de Treball dels Pirineus és una organització fundada pel Consell d’Europa (del qual sí que forma part Andorra) i no per la UE. És una organització coneguda que, efectivament, incorpora i coordina diversos governs de la zona dels Pirineus, inclosa la Generalitat de Catalunya i el govern de la regió Occitània, que inclou la Catalunya Nord. El seu president actual és el president d’Aquitània, Alain Rousset. L’organització gestiona fons de la Unió Europea que poden ser usats per Andorra, també, però amb unes condicions particulars.

-A continuació Parish afirma que la Comunitat de Treball dels Pirineus traspassa fons a una organització anomenada ‘POCTEFA’ o Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. Torna a dir que es tracta d’una organització ‘obscura’ que pretén formar part de la Unió Europea però que no ho és. Segons Parish ‘POCTEFA serveix per a poca cosa més que per a afegir una capa més d’opacitat a aquells que intenten cercar la destinació dels diners que provenen del Fons de Desenvolupament Regional europeu’ (i que segons la seva tesi servirien per a finançar Ciutadans).

En aquest punt Parish està completament equivocat. POCTEFA no és cap organització sinó un conegut programa europeu oficial de suport financer al desenvolupament regional creat precisament per a donar suport a la cooperació transfrontera entre els estats andorrà, espanyol i francès. El programa és transparent i entre els seus socis institucionals hi ha la Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. POCTEFA no envia de forma descontrolada fons provinents del Fons de Desenvolupament Regional europeu a ningú sinó que tramet ajudes de fins a un 65% del total dels projectes que s’hi presenten i sempre a través d’un concurs públic. En total té un pressupost de 189 milions d’euros per al període 2014-2020.

És evident, doncs, que a partir d’aquests errors tan greus la resta del text no es pot considerar creïble ja que la tesi segons la qual hi ha una organització opaca creada per canalitzar fons europeus a Ciutadans no és compatible de cap manera amb la realitat de la Comunitat de Treball dels Pirineus i del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]