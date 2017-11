Un total de 203 refugiats sirians procedents del Líban han arribat aquest dijous al voltant de les dues del migdia a l’aeroport de Barajas a Madrid. Aquest grup de refugiats està integrat per 49 homes, 40 dones i 114 menors d’edat. Dels 203 refugiats, 36 seran acollits a Catalunya, concretament a les demarcacions de Barcelona (27), Tarragona (5) i Girona (4).

En el cas de Tarragona, a més dels cinc refugiats sirians procedents del Líban, també s’ha fet càrrec de dues persones més d’origen sirià provinents del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants de Melilla, on hi eren des de finals d’octubre. Igual que la resta de refugiats que acull la Creu Roja a Tarragona, aquestes dues persones procedents del CETI formen part programa estatal per a sol·licitants d’asil.

Totes les persones acollides rebran allotjament i manutenció en un centre d’acolliment. D’altra banda, l’atenció també inclou l’assessorament i l’acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional, l’atenció psicosocial, l’acompanyament a centres escolars, sanitaris i socials públics, l’aprenentatge de l’idioma i habilitats socials bàsiques, orientació i intermediació per a la formació professional i la reinserció laboral, activitats culturals i ajudes econòmiques.

