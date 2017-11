El candidat del PPC el 21-D, Xavier García Albiol, ha dit que veu ‘just’ que alguns funcionaris com jutges i fiscals que treballen a Catalunya rebin ‘algun tipus de compensació’. Albiol ho ha dit en resposta a una pregunta d’una jutgessa que, en el marc d’un dinar-col·loqui al Círculo Ecuestre, li ha demanat mesures per a evitar que hi hagi jutges que marxin de Catalunya per la situació política i ha suggerit una retribució especial com es va fer al País Basc. El popular li ha dit que la primera solució per a que això no passi és que després del 21-D hi hagi un govern constitucionalista. Ha afegit que, en cas que l’independentisme torni a gunyar i la situació política s”enquisti’ veuria justa aquesta reclamació. ‘Pots traslladar als teus companys que hi ha aquesta sensibilitat’, ha afirmat. D’altra banda, ha afirmat que és ‘urgent’ que l’estat espanyol prengui algun tipus de mesura en ensenyament per evitar un ‘problema molt seriós’ en una dècada.

A l’inici de la seva intervenció, Albiol ha apuntat que hi ha funcionaris que es neguen a venir a Catalunya i ha lamentat que això no havia passat mai. Quan, posteriorment, la jutgessa present a la sala li ha dit que també hi havia companys que volien marxar, Albiol li ha respost reivindicant la necessitat de canviar de govern però s’ha mostrat sensible a que hi pugui haver ‘algun tipus de compensació’ si es dona un escenari en que es continua ‘agitant la societat catalana a través de les institucions’.

Actuar en l’àmbit educatiu

Albiol també s’ha mostrat partidari de prendre ‘alguna mesura’ en l’àmbit educatiu ja que tot i afirmar que la majoria són bons professionals, hi ha una part molt important de professionals que està ‘pervertint’ l’educació i ‘manipulant’ el sentiment i l’educació dels nens. El popular ha reconegut que l’educació es una transferència a les comunitats autònomes però ha defensat que l’estat espanyol està facultat ‘a través de diverses possibilitats legals’ de corregir aquesta situació.

