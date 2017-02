El raper Josep Miquel Arenas, conegut artísticament amb el sobrenom de Valtonyc, serà jutjat avui a l’Audiència espanyola per uns presumptes delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries greus a la corona. El fiscal Pedro Martínez Torrijos demana que el condemnin a tres anys i vuit mesos de presó. Segons ell, entre el 2012 i el 2013, Valtonyc va publicar cançons a YouTube i més pàgines web on suposadament atemptava contra la monarquia espanyola i demostrava el seu suport a ETA i els GRAPO.

‘Circo Balear‘ és una de les cançons que ha aportat com a prova la fiscalia. La lletra proposa l’ocupació del palau de Marivent i, segons l’acusació, amenaça de mort el president de l’associació Circulo Balear. Una altra cançó investigada és ‘No al Borbó’, que Valtonyc assegura que va escriure per al programa de televisió ‘La Tuerka’ a petició del líder de Podem, Pablo Iglesias.

Reclama la solidaritat d’Iglesias

‘Jo no m’exculpo. Tornaria a escriure la cançó i continuaré dient que els Borbons són uns mafiosos. Només dic que Iglesias no és solidari’, va escriure aquesta setmana a Twitter. I va recordar que el dirigent de Podem havia utilitzat ‘No al Borbó’ en el seu programa. ‘Però ara que em jutgen, calla i em silencia’, diu.

Acte de suport a Artà

El cap de setmana passat es va organitzar a Artà un acte de suport a Valtonyc, amb el títol ‘Trobada per la llibertat d’expressió’. Artistes de les Illes, com ara Biel Majoral, Mateu Xurí i Marga Rotger, van cantar cançons seves. L’acte també va servir per a recaptar fons per a poder pagar la defensa durant el judici. El raper va lamentar que la llibertat d’expressió es mesurés de manera diferent segons les ideologies.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]