El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha anunciat al programa ‘L’illa de Robinson’, del Punt Avui TV, que ja s’havien inscrit més de cent cinquanta mil persones en l’acte que les entitats sobiranistes han convocat a Barcelona per a la Diada de l’Onze de Setembre. El còmput anterior era de cinquanta mil. Aquesta dada supera notablement el ritme d’inscripcions de fa un any. Per aquestes dates, fa un any, hi havia cent mil inscrits.

Sànchez ha criticat la politització que es va fer de la manifestació de dissabte a Barcelona en record de les víctimes de l’atemptat de Barcelona: ‘Algú va decidir de convertir la mobilització de dissabte en un acte a favor de la unitat d’Espanya, i els va sortir malament.’ I s’ha defensat de les crítiques que havia rebut l’ANC de mitjans espanyols: ‘No vàrem repartir cap bandera. Les úniques que es van repartir són les espanyoles, com van fer el PP i Ciutadans. Ells sabran a què volen jugar, però aquest camí els porta a un altre fracàs.’

