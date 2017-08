L’Assemblea Nacional Catalana ha activat la web que permet d’inscriure’s per participar en la manifestació de l’Onze de Setembre, quan quedarà menys d’un mes per al referèndum sobre la independència. La mobilització porta el lema de ‘La Diada del Sí’, i aquesta és la web des d’on es poden fer les inscripcions als trams, que es dividiran en forma de creu a la cruïlla entre passeig de Gràcia i el carrer Aragó.

Les inscripcions

Els participants es poden inscriure sols o bé en grups de fins a quatre persones més. La inscripció es pot fer des d’aquesta pàgina. Una vegada feta la inscripció, perquè sigui vàlida, s’ha de confirmar per correu abans de vint-i-quatre hores. Si passades aquestes vint-i-quatre hores després d’haver omplert el formulari no s’ha rebut el correu, voldrà dir que hi ha hagut algun error. En aquest cas, cal tornar a fer la inscripció.

A dia 28 d’agost, l’ANC ha informat que s’han inscrit 150.000 persones i que s’han organitzat més d’un miler d’autocars per a traslladar gent cap a Barcelona.

En aquest vídeo, l’entitat explica les diverses maneres de fer la inscripció:

Les quatre zones

Hi ha quaranta-vuit trams repartits en quatre zones: la Muntanya, de color verd, que correspon a la part de passeig de Gràcia que queda per damunt del carrer Aragó fins a Jardinets de Gràcia, per damunt de la Diagonal; la zona Mar, de color blau, on hi ha els trams que queden per baix; la zona Besòs, que correspon als trams del carrer Aragó entre passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan. I finalment, els trams de la zona Llobregat, que són els que queden al carrer Aragó des de passeig de Gràcia fins al carrer Muntaner.

Les assemblees territorials de l’ANC es reparteixen així la mobilització en cadascun d’aquests trams:

A quina hora començarà

La Diada del Sí començarà a les 17.14. L’ANC recomana de fer el desplaçament cap a la ubicació amb prou temps. A les 15.00, es tallarà el recorregut al pas de vehicles per garantir la mobilitat i la seguretat dels vianants.

Què s’hi farà?

L’ANC demana d’anar a la mobilització amb una samarreta qualsevol, preferentment ‘la que t’ha portat fins aquí (entitats, causa preferida, club esportiu…)’. Ddemana que a les 16.00 tothom sigui ja al seu tram. I entre les 17.00 i les 17.14, ‘que tothom es canviï la samarreta amb la de la Diada d’enguany, de color groc fluorescent’.

La samarreta

La samarreta és de color groc fluorescent molt viu, fàcilment identificable des de l’aire. És un homenatge a les armilles dels voluntaris, ‘sense els quals –diuen els responsables de l’ANC– aquest camí hauria estat impossible’. Aquest disseny és un evolució de la bafarada del sí, de diversos colors, que ja es pot veure en els domassos penjats en molts balcons de pobles i ciutats catalans: el costat dret de la bafarada es converteix en el sí traduït a diverses llengües, com ara l’occità, el francès, l’anglès, el xinès, l’àrab o l’urdú.

La samarreta ve en un lot que inclou una motxilla i un ventall; té talles d’home i talles de dona i costa quinze euros. També hi ha samarretes amb talles de nen, aquestes sense lot, que costen vuit euros. Des d’ara ja es poden encarregar per internet ( les podeu trobar a la botiga de VilaWeb).

Ací podeu veure un resum de la presentació de la mobilització de la Diada, organitzada per l’ANC amb la col·laboració d’Òmnium i de l’AMI.

🎥 Si et vas perdre la presentació de #LaDiadadelSí aquí en tens el resum

L’11-S guanyem la democràcia, l’1-O guanyem la llibertat

👉 Som-hi! pic.twitter.com/ZmGiGt6Xqg — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de juliol de 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]