Catalunya viu avui el darrer Onze de Setembre abans del referèndum del primer d’octubre. La manifestació d’enguany té més 450.000 inscrits i s’espera una mobilització multitudinària a Barcelona. Us oferim un minut-a-minut amb tota la informació.

14.06 – El PP de Madrid recorre a la justícia per evitar que se celebri un acte en favor del referèndum a un local municipal.

Y un acto a favor del referendum, que ha pedido el número 41 de vuestra lista y que habéis aceptado por su "aceptacion popular generalizada" https://t.co/C8MaO5BAHh — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) September 11, 2017

14.02 – De l’Arc de Triomf a la Rambla, el centre de Barcelona plena de gom a gom hores abans de la manifestació.

14.00 – Iglesias assegura que cal fer fora el PP del govern, ja que ‘no és impossible un govern progressista dialogant amb un govern progressista a Catalunya sobre un referèndum.’

No es imposible un gobierno progresista en España dialogando con un gobierno progresista en Catalunya negociando un referéndum #DiadaEnComu pic.twitter.com/wEYGLKa2Od — Catalunya en Comú (@CatEnComu) September 11, 2017

13.50 – El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, fa una crida a la unitat entre Podem i Catalunya en Comú. ‘Aquí no sobre ningú. Necessitem a més gent per a construir el canvi’, assegura. A més, afirma que la principal amenaça per a la democràcia a Catalunya i l’estat espanyol és el PP de Mariano Rajoy.

13.45 – El centre de Barcelona, ple de manifestants hores abans de la Diada del Sí

13.30 – El president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, critica el discurs del president de la Generalitat per la Diada: ‘Estem davant d’un polític fanàtic i que no toca de peus a terra.’ A més, l’acusa de trencar la convivència i de tensar l’ambient al carrer.

13.23 – Puigdemont: ‘Això no ho pot menar ni ordenar cap home sol, ni cap partit, ni cap institució. És la força de la gent.’

Avui tornarà demostrar-se que tot això no ho pot menar ni ordenar cap home sol, ni cap partit, ni cap institució. És la força de la gent. — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2017

13.22 – La premsa internacional presenta la Diada com un símbol de la ‘força i el compromís’ independentista.

13.19 – Colau assegura que farà tot el possible perquè els barcelonins puguin participar a l’1-O. De totes maneres, reitera que no posarà en perill la institució.

"Y con la misma convicción: voy a hacer todo lo posible para que quien quiera participar el 1 de octubre pueda hacerlo" #DiadaEnComu pic.twitter.com/h4Aa5XG0w6 — Catalunya en Comú (@CatEnComu) September 11, 2017

13.16 – La batllessa de Barcelona, Ada Colau, critica que govern de Rajoy s’amagui rere els tribunals en comptes d’oferir diàleg a Catalunya. Sobre el govern, afirma que el seu full de ruta deixa la meitat del país fora. ‘No acceptem lliçons de ningú i encara menys dels convergents, que fins fa dos dies no sabien què era la desobediència civil’, afirma.

13.13 – Pengen una pancarta de ‘Banc de Catalunya’ davant de l’edifici del Banc d’Espanya a la plaça de Catalunya.

13.12 – ‘Cinc gràfics que expliquen la fortalesa de l’independentisme‘, un anàlisi de l’Ara Vot.

13.10 – El centre de Barcelona es va omplint hores abans de la manifestació.

13.05 – Ada Colau: ‘Ens trobem en uns moments importants, en què ens preguntem pel nostre futur, com podem fer per avançar en drets i llibertats.’

13.04 – Poca assistència a l’acte dels comuns.

Avui a Can Zam a l'acte de @CatEnComu.

Per una Catalunya diversa i valenta! pic.twitter.com/GDj0tT97hF — ICV VOC #EnComúPodem (@icv_voc) September 11, 2017

13.01 – Intervé la batllessa de Barcelona, Ada Colau, en l’acte dels comuns a Can Zam. Ací ho podeu veure en directe:

12.57 – L’acte institucional de la Diada a Girona es converteix en un clam a plantar cara contra les amenaces de l’estat espanyol per evitar l’1-O. L’acte s’acaba amb Els Segadors i crits d’independència.

12.55 – El relat que vol imposar l’estat espanyol abans de l’1-O: Ferreras, Cebrián i la calculada fal·làcia de la violència a Catalunya (per Josep Casulleras)

12.50 – El centre de Barcelona s’omple de manifestants abans de la mobilització. Imatge del carrer Ferran d’Albert Salamé.

12.45 – Podem Catalunya fa un acte independent dels comuns davant de la Borsa de Barcelona, on participa la diputada de la CUP Eulàlia Reguant. El secretari general, Albano-Dante Fachin, ha afirmat que Podem, en el seu manifesta fundacional, donava suport al 9-N. ‘Per això cridem a participar l’1-O’, ha dit.

"El punt 3 del manifest fundacional d'@ahorapodemos donava suport en aquell moment al 9N. Per això cridem a participar l'1-O" @AlbanoDante76 pic.twitter.com/ues0dIJMu3 — PODEM (@podem_cat) September 11, 2017

12.40 – L’esquerra independentista lleidetana fa una ofrena floral al Roser i es manifesta perquè el batlle Àngel Ros col·labori amb el referèndum.

A punt d'iniciar la manifestació de la diada a Lleida. Desobeïm l'Estat Espanyol que ens nega la veu pic.twitter.com/5YUdwrqZqj — CUP Lleida (@CUPLleida) September 11, 2017

Avui, i com fa més de 20 anys, l'Esquerra Independentista fem l'ofrena floral al Roser. Defensem memòria històrica. La lluita continua! pic.twitter.com/GEAhHAadvW — Arran Lleida (@ArranLleida) September 11, 2017

12.35 – Ciutadans fa un acte paral·lel per la Diada. El president del partit, Albert Rivera, assegura que donen suport al govern espanyol i el poder judicial ‘en defensa de la democràcia’. També afirma que la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, desenvoluparà un paper històric a l’hora de reparar les fissures socials que ha provocat el procés.

🍊@Albert_Rivera "Hemos registrado una propuesta para apoyar al Gobierno y al poder judicial en la defensa de la democracia" #CaminemosJuntos pic.twitter.com/8fzON51pbz — Ciudadanos (@CiudadanosCs) September 11, 2017

12.32 – L’Ajuntament de Sabadell ha retirat la bandera espanyola de la façana del consistori en motiu de la Diada. També s’ha despenjat la bandera europea i s’ha col·locat una segona senyera.

12.30 – Les Terres de l’Ebre esgoten els autocars i una seixantena de vehicles enfilen el camí cap a Barcelona

12.25 – ‘Tot el que pot perdre Espanya amb la independència de Catalunya’, Politico analitza les conseqüències de la independència de Catalunya. El mitjà, molt influent a Brussel·les, recorda que Catalunya representa el 20% de l’economia de l’estat espanyol, així i com un quart de les exportacions. També aconsegueix el 50% d’inversió en ‘startups’.

12.20 – El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, atenen els corresponsals estrangers.

📢 [PREMSA INTERNACIONAL] Al Palau de la Generalitat, president @KRLS i conseller @raulromeva reben corresponsals de mitjans d'arreu del món. pic.twitter.com/WC4E7ofJWr — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) September 11, 2017

12.17 – Comença l’acte del comuns per la Diada a Can Zam, amb la presència del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, però sense Podem Catalunya.

Som i serem un país plural i divers, valent en la defensa dels seus drets, unit perquè ningú quedi enrere. Bona #Diada a tothom! pic.twitter.com/aAGjPqxIYS — Catalunya en Comú (@CatEnComu) September 11, 2017

12.15 – Quins són els actes de la Diada? Els actes institucionals i de partit obren una Diada marcada per la manifestació independentista

12.10 – El batlle de Tarragona, Fèlix Ballesteros, ha afirmat avui que el consistori no cedirà espais municipals per l’1-O. Durant l’acte institucional de la Diada, un grup de manifestants li han ensenyat urnes i cartells on es podia llegir: ‘Volem votar’ i ‘votar és democràcia.’

12.08 – Domènech, abans de l’acte dels comuns, fa una crida a ‘mobilitzar-se com mai per l’autogovern i la sobirania de Catalunya.’

12.05 – El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, assegura que avui i l’1-O són les diades de la democràcia.

12.00 – Eixiu al carrer i gaudiu, l’editorial de Vicent Partal

11.55 – La presidenta del parlament, Carme Forcadell, recorda que la Diada és un acte pacífic i no pas crispat i tens, com voldria l’estat espanyol.

11.50 – El portaveu del govern, Jordi Turull, afirma que la Diada serà un any més una demostració de civisme, malgrat les amenaces de l’estat espanyol. ‘No ho espatllarem a quatre dies d’una data tan important com l’1-O’, ha afirmat.

11.45 – Les entitats sobiranistes informen que ja hi ha 450.000 inscrits i tots els trams de la manifestació estan plens.

11.30 – La premsa internacional es fa ressò de la Diada definitiva. Segons que explica l’agència ACN, diversos mitjans internacionals avancen que centenars de milers de persones sortiran al carrer per la Diada per donar suport a la independència de Catalunya. El Financial Times destaca que la manifestació se celebra a només tres setmanes d’un referèndum ‘que amenaça d’abocar el país a una crisi’ i explica que poder organitzar-lo físicament dependrà, en part, de la reacció de centenars d’alcaldes catalans, oficials de policia, funcionaris i voluntaris ‘que hauran de triar si s’arrisquen a mesures legals per ajudar’. Per la seva banda, el britànic The Guardian també fa referència a l’assistència prevista a la manifestació i assegura que tot i que es reuniran a tot Catalunya ‘per recordar una desastrosa derrota’, en referència a la caiguda de Barcelona el 1714, ‘molts d’ells esperen que una victòria igualment transcendental no sigui massa llunyana’.

11.15 – Milers de motociclistes es preparen per la manifestació i es dirigeixen cap a Barcelona.

11.00 – L’esquerra independentista també es mobilitza.

10.45 – Autocars de tot el país es dirigeixen cap a Barcelona. Segons les entitats sobiranistes s’han organitzat més de 1.800 vehicles.

10.30 – Molt ambient també al Fossar de les Moreres. Entitats com els castellers del Poble Sec fan ofrenes al memorial del 1714.

Ofrena floral i pilar al Fossar de les Moreres. Ara cap a la Pl. Del Setge de 1714, tenim diada amb @borinots. #OrgullBandarra #LaDiadaDelSí pic.twitter.com/gfX7Ttqq0k — Castellers Poble Sec (@bandarres) September 11, 2017

Com cada any comencem la Diada amb una ofrena al fossar. Demostrem, un cop més, que no podran res davant un poble unit, alegre i combatiu! pic.twitter.com/eNtIoUhwCE — JERC Barcelona (@jercbcn) September 11, 2017

10.00 – La Diada d’enguany culmina un lustre de mobilitzacions multitudinàries. Ho recordem: Les cinc diades que ens han dut a la porta de la independència

9.45 – Vens de fora de Barcelona? Us oferim tota la informació sobre mobilitat: La guia de la mobilitat de la Diada del Sí

9.40 – EH Bildu i el PNB participen de l’ofrena i expressen la seva solidaritat amb Catalunya.

📽️ Rafael Casanovari eskainitako lore eskaintzan izan gara / Hemos participado en la ofrenda floral a Rafael Casanova #Diada2017 #diadadelsi pic.twitter.com/CwFPb9FYzF — EH Bildu (@ehbildu) September 11, 2017

🔊 Ortuzar no cree "justo prohibir el referéndum" y "mandar a la G.Civil no es inteligente". Entrevista de @Javiviz: https://t.co/WAo0yEiHzg pic.twitter.com/M4OJrdUFwf — Euskadi Hoy (@EuskadiHoy) September 11, 2017

9:30 – Tota la informació que has de saber sobre la Diada del Sí: Guia de la Diada del Sí, la manifestació de l’Onze de Setembre del 2017

9.15 – Enguany PP i Ciutadans tampoc no participen de l’ofrena.

9.00 – La Diada, com cada any, ha començat amb les ofrenes a l’estàtua de Rafael de Casanova. El govern, els partits i les entitats del país hi han participat.

La Mesa del #Parlament, encapçalada per @ForcadellCarme, fa l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a Barcelona pic.twitter.com/yMBXdadBYR — Parlament Catalunya (@parlament_cat) September 11, 2017

📸Participem en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb la @JNCatalunya i el @eajpnv! Feliç #Diada2017! #laDiadadelSí pic.twitter.com/SSWEn8zvUL — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) September 11, 2017

🔵 A l'ofrena floral a Rafael Casanova! 👇 pic.twitter.com/bkAQ1P3bW4 — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) September 11, 2017

Gran representació dels equips professionals i del futbol formatiu del FC Barcelona en l'ofrena al monument de Rafael Casanova pic.twitter.com/zeeE5nIasM — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 11, 2017

